Bolsa de Lisboa em alta com Semapa a liderar ganhos e a subir mais de 1%

© Daniel ROLAND/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Outubro, 2022 • 09:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta terça-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com os títulos da Semapa a liderar os ganhos, a subir 1,09% para 13,02 euros.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o PSI avançava 0,41% para 5.586,06 pontos, com oito 'papéis' a subirem e sete a caírem.

Às ações da Semapa seguiam-se as do BCP e da Corticeira Amorim, que se valorizavam 0,45% para 0,14 euros e 0,43% para 9,30 euros, respetivamente.

As ações da NOS, Sonae e Altri eram outras das que mais subiam, designadamente 0,38% para 3,71 euros, 0,37% para 0,95 euros e 0,36% para 5,63 euros.

Em sentido contrário, as ações da Greenvolt, REN e EDP Renováveis desciam, designadamente, 0,91% para 7,64 euros, 0,59% para 2,51 euros e 0,51% para 20,41 euros.

As ações da Navigator e da Galp eram outras das que mais recuavam, já que baixavam 0,25% para 4,03 euros e 0,16% para 9,94 euros.

Na Europa, as principais bolsas europeias estavam hoje em alta, à espera de mais resultados empresariais tanto na Europa como nos EUA.

As bolsas europeias seguiam a tendência de alta de segunda-feira em Wall Street, sustentada por resultados empresariais e pela travagem na subida dos juros da dívida soberana dos Estados Unidos e com a esperança de que a Reserva Federal dos EUA (Fed) modere as subidas das taxas de juro no final do ano.

Na Europa, os investidores mantêm o otimismo num dia em que os juros das dívidas soberanas parecem moderar de novo a escalada, estando os juros da dívida da Alemanha a 10 anos a baixar para 2,26%.

Os investidores continuam pendentes da crise política no Reino Unido, onde o novo líder do Partido Conservador britânico, Rishi Sunak, assume o cargo de Primeiro-ministro.

Na agenda macroeconómica destaca-se o inquérito de confiança na Alemanha do instituto alemão ifo, o indicador de confiança nos EUA do Conference Board, onde também serão apresentados os resultados de grandes tecnológicas como a Microsoft ou a Alphabet, empresa da Google.

Na Europa, o banco HSBC, o maior do Velho Continente, reduziu em 5,7% os lucros nos primeiros nove meses.

Na segunda-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,34% para 31.499,62 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,86% para 10.952,61 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa, abaixo da paridade desde 20 de setembro, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9860 dólares, contra 0,9871 dólares na segunda-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 93,24 dólares, contra 93,26 dólares na segunda-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).