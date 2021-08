Bolsa de Lisboa em alta, com Sonae e BCP a liderar os ganhos

Euronext Lisbon. ((André Luís Alves / Global Imagens) © André Luís Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Agosto, 2021 • 09:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da Sonae e do BCP a subirem 1,18% para 0,86 euros e 0,96% para 0,13 euros.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 0,23% para 5.195,06 pontos, com 11 títulos a subirem, quatro a descerem e três a manterem a cotação (Ibersol em 5,96 euros, Novabase em 4,68 euros e Semapa em 11,50 euros).

Os títulos da Corticeira Amorim, Altri e Mota-Engil eram outros dos que mais subiam, estando a avançar 0,70% para 11,44 euros, 0,57% para 5,26 euros e 0,54% para 1,30 euros.

As ações da NOS valorizavam-se 0,49% para 3,31 euros.

Em relação às descidas, as ações da EDP Renováveis e Ramada Investimentos estavam a desvalorizar-se 0,87% para 20,54 euros e 0,68% para 5,80 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje em alta ligeira, depois de Wall Street ter terminado a sessão da véspera com novos máximos, sustentada pela desaceleração da inflação em julho nos EUA.

Hoje os investidores vão estar pendentes dos dados da produção industrial na zona euro e da evolução dos preços da indústria nos EUA, bem como de alguns resultados empresariais como por exemplo os Deutsche Telekom, Rwe, Aegon o Walt Disney.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na quarta-feira, mas com o Dow Jones a subir 0,62% para 35.484,97 pontos, um novo máximo desde que foi criado em 1896.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,16% para 14.765,14 pontos, contra o atual máximo, de 14.895,12 pontos, registado em 05 de agosto.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1736 dólares, contra 1,1748 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 71,36 dólares, contra 71,44 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde pelo menos o início de 2018, de 77,16 dólares, verificado em 05 de julho.