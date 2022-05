Bolsa de Lisboa em alta ligeira com Altri a subir 1,6% e CTT a cair 1,6%

(AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Maio, 2022 • 09:41

A bolsa de Lisboa estava, nesta quinta-feira, em alta ligeira, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Altri a subirem 1,56% para 5,20 euros e as dos CTT a descerem 1,63% para 3,62 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI avançava 0,04% para 5.831,65 pontos, com oito 'papéis' a subirem de cotação e sete a descerem.

Às ações da Altri, seguiam-se as da NOS e da REN, que se valorizavam 0,78% para 3,89 euros e 0,70% para 2,88 euros, respetivamente.

Outros dos títulos que mais avançavam eram os da Sonae, EDP e Greenvolt, que subiam 0,60% para 1,02 euros, 0,53% para 4,57 euros e 0,44% para 6,82 euros.

Em sentido contrário, além das ações dos CTT, as da Galp e do BCP eram as que mais desciam, designadamente 1,51% para 10,76 euros e 0,42% para 0,17 euros:

Os títulos da Corticeira Amorim, Navigator e EDP Renováveis desciam 0,30% para 9,95 euros, 0,29% para 4,05 euros e 0,16% para 20,51 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em baixa, a seguir a tendência registada na quarta-feira em Wall Street, atingida pelos "maus resultados" de duas grandes cadeias de venda a retalho, que aumentaram os receios de uma desaceleração da economia.

O mercado em Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a cair 3,57%, o maior decréscimo desde 2020, devido aos maus resultados de duas grandes cadeias de venda a retalho, a Target e a Walmart.

Analistas citados pela Efe explicam que estes resultados aumentaram os receios de uma desaceleração económica pelo lado do consumo privado, que representa dois terços do Produto Interno bruto (PIB) dos EUA.

Além do receio de uma desaceleração da economia, os mercados estão a ser atingidos pela guerra na Ucrânia e pelas pressões inflacionistas, que já provocaram um endurecimento da política monetária de diferentes bancos centrais.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na quarta-feira, com o Dow Jones a cair 3,57% para 31.490,07 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 4,73% para 11.418,16 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0474 dólares, contra 1,0487 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 110,41 dólares, contra 109,11 dólares na quarta-feira.