Bolsa de Lisboa em alta ligeira com BCP a subir 2,31%

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira a negociar em alta ligeira, a manter a tendência da abertura, com cinco dos 16 títulos do PSI a subirem, liderados pelos do BCP, que se valorizavam 2,31% para 0,19 euros.

Cerca das 9:15 em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, avançava 0,08% para 5.839,46 pontos, com a cotação de cinco papéis a subirem e 11 a descerem.

Às ações do BCP seguiam-se as da Greenvolt, Sonae e Jerónimo Martins, que se valorizavam 1,30% para 6,22 euros, 0,51% para 0,99 euros e 0,39% para 20,62 euros.

As ações da Corticeira Amorim subiam 0,30% para 9,87 euros.

Em sentido contrário, as ações da Altri, REN e EDP Renováveis desciam 0,94% para 4,62 euros, 0,93% para 2,65 euros e 0,65% para 19,91 euros.

As ações da EDP, Galp e Mota-Engil eram outras das que mais desciam, designadamente 0,60% para 4,78 euros, 0,58% para 10,20 euros e 0,52% para 1,52 euros.

As outras cinco ações que se estavam a desvalorizar registavam decréscimos da cotação entre 0,05% e 0,29%.

As principais bolsas europeias negociavam em alta, numa nova sessão de calma nos mercados, depois da diminuição dos receios sobre a banca e durante a qual não haverá referências macroeconómicas relevantes.

Os investidores ficaram mais tranquilos em relação à situação da banca com a compra do Silicon Valley Bank pelo First Citizens Bank, num dia em que não serão divulgados dados macroeconómicos relevantes, e já estão à espera dos dados da inflação na Europa, na quinta-feira, e nos Estados Unidos, na sexta-feira.

Segundo analistas da Renta4, citados pela Efe, os dados da inflação na Europa e nos EUA "determinarão até que ponto os bancos centrais terão de continuar a aumentar as taxas de juro".

Os futuros em Wall Street, os principais indicadores de Wall Street, apontam para uma abertura hoje em alta.

Neste contexto de menores tensões financeiras, os juros das obrigações soberanas continuam a subir, com os das obrigações do Tesouro a 10 anos da Alemanha a avançarem para 2,306%.

Na terça-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em baixa, com o Dow Jones a descer 0,12% para 32.394,25 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,45% para 11.716,08 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0830 dólares, contra 1,0842 dólares na terça-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 79,04 dólares, contra 78,65 na terça-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.