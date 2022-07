Bolsa de Lisboa em alta ligeira com CTT a cair quase 1,5%

CTT lidera as perdas, a cair 1,47% para 3,02 euros © Amin Chaar/Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta manhã em alta ligeira, a inverter a tendência da abertura, com as ações do CTT a liderar as perdas, a caírem 1,47% para 3,02 euros.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o PSI avançava 0,09% para 6.006,34 pontos, com 10 papéis a descerem e cinco a subirem a cotação.

Às ações dos CTT seguiam-se as da Semapa e do BCP, que se desvalorizavam 1,31% para 13,56 euros e 1,07% para 0,15 euros.

As ações da Altri, Navigator e Mota-Engil eram outras das que mais desciam, designadamente 0,88% para 6,21 euros, 0,74% para 3,77 euros e 0,66% para 1,21 euros.

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins, EDP e REN subiam 0,68% para 20,72 euros, 9,57% para 4,78 euros e 0,53% para 2,85 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em baixa, com os investidores pendentes da pesquisa ZEW na Alemanha e já à espera da taxa de inflação de junho nos EUA, que será divulgada na quarta-feira.

Entretanto, no atual cenário de elevada incerteza, o euro continua a cair face ao dólar para mínimos desde janeiro de 2002 e a aproximar-se da paridade.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em baixa na segunda-feira, com o Dow Jones a cair 0,52% para 31.173,84 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 2,26% para 11.372,60 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0014 dólares, um novo mínimo desde janeiro de 2002, contra 1,0064 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 104,87 dólares, contra 107,10 dólares na segunda-feira.