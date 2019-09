Bolsa de Lisboa em alta ligeira no arranque da semana

A bolsa de Lisboa arrancou a primeira sessão da semana e do mês em alta. O PSI-20, às 8:08, subia 0,21% para 4.897,71 pontos. Entre as principais cotadas que integram o índice nacional, destaque pela positiva para o BCP – que ganha 0,16% para 19,35 cêntimos -, Jerónimo Martins – que cresce 0,87% para 15,14 euros.

No setor energético, a Galp Energia avança 0,04% para 13,065 euros e a EDP sobe 0,03% para 3,439 euros enquanto a EDP Renováveis desce 0,20% para 10,00 euros. A Nos desvaloriza 0,19% para 5,335 euros.

Entre as restantes praças europeias o sentimento é de ganhos. Nos Estados Unidos, as bolsas estão encerradas por ser feriado no país.

A marcar o dia está nomeadamente um nova escalada no clima de guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Entrou em vigor este domingo, 1 de setembro, novas taxas aduaneiras, aplicadas pelos EUA, sobre bens importados da China. Este aumento das tarifas é de 15% e abrange bens – como roupa, calçado e bens alimentares – no valor de 112 mil milhões de dólares, de acordo com a imprensa internacional.

Em dezembro, e de acordo com a Bloomberg, um novo conjunto de bens chineses – avaliado em 160 mil milhões de dólares – vai ser alvo de um aumento das taxas alfandegárias à entrada em solo americano. Por outro lado, a China retaliou com um leque de tarifas que vão ser lançadas por fases e que vai atingir produtos no valor de 75 mil milhões de dólares.

Além disso, foi avançado nas últimas horas que a atividade manufatureira na China está já a sofrer com a guerra comercial. A revista de negócios Caixin informou que o índice mensal de gestão de compras subiu para 50,4 pontos, depois de se ter fixado nos 49,9, em julho. Quando se encontra acima dos 50 pontos, o indicador de atividade da indústria manufatureira sugere uma expansão do setor, pelo que abaixo dessa barreira pressupõe uma contração. Um outro inquérito, da Federação Chinesa de Logística e Compras, revelou que a atividade caiu para 49,5 pontos, depois de se ter fixado nos 49,7 pontos, em julho passado.

(Notícia atualizada às 8:28)