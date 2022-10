Bolsa de Lisboa em baixa com ações da Greenvolt a caírem 1,81%

Manso Neto, CEO da Greenvolt © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Outubro, 2022 • 10:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta terça-feira em baixa, a manter a tendência da abertura, com a Greenvolt a liderar as perdas, a cair 1,81% para 7,60 euros.

Cerca das 09h30 em Lisboa, o PSI recuava 0,73% para 5.274,30 pontos, com 11 papéis a descerem, dois a subirem e dois a manterem a cotação (CTT em 2,83 euros e Semapa em 12,16 euros).

Às ações da Greenvolt seguiam-se as da EDP Renováveis, BCP e Galp, que se desvalorizavam 1,46% para 20,31 euros, 0,96% para 0,12 euros e 0,92% para 10,28 euros.

As ações da EDP e da Mota-Engil eram outras das que mais desciam, designadamente 0,86% para 4,28 euros e 0,72% para 1,10 euros.

As outras cinco ações que desciam de cotação registavam decréscimos entre 0,21% e 0,46%.

Em sentido contrário, as ações da Navigator e da Altri eram as únicas que subiam, designadamente 0,22% para 3,60 euros e 0,10% para 5,13 euros.

Na Europa, as principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, já à espera da taxa de inflação de setembro nos Estados Unidos, que será publicada na quinta-feira.

Segundo analistas, a taxa de inflação homóloga nos EUA deverá ter caído para 8,1% em setembro, contra 8,3% em agosto.

Nos EUA arrancou na segunda-feira a temporada de apresentação de resultados empresariais.

Na segunda-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a recuar 0,32% para 29.202,88 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,04% para 10.542,10 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta, abaixo da paridade desde 20 de setembro, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9714 dólares, contra 0,9692 dólares na segunda-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 95,21 dólares, contra 96,91 dólares na segunda-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).