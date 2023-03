Bolsa de Lisboa em baixa, com Altri a cair 3,81%

© André Luís Alves / Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira a negociar em baixa, a manter a tendência da abertura, com os 16 títulos do PSI a descerem, liderados pelos da Altri, que se desvalorizavam 3,81% para 4,59 euros.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o PSI, que desde segunda-feira inclui a Ibersol, recuava 1,80% para 5.697,84 pontos, com a cotação dos 16 'papéis' a descerem.

Na quinta-feira, a Altri anunciou num comunicado que registou, em 2022, resultados líquidos das operações continuadas de 152,1 milhões de euros, um aumento de 23% em relação ao período homólogo.

"O desempenho financeiro do grupo Altri foi influenciado pelo volume de produção de fibras, pela evolução das vendas, mas principalmente pela alta dos preços nos mercados internacionais", adiantou a empresa, acrescentando que "as receitas totais, que incluem outros rendimentos, atingiram os 1.066,2 milhões de euros, um crescimento de 34,4% face a 2021".

Às ações da Altri seguiam-se as dos CTT, BCP e Greenvolt, que se desvalorizavam 2,70% para 3,43 euros, 2,50% para 0,19 euros e 2,29% para 6,41 euros.

As ações da Sonae, Galp e Mota-Engil eram outras das que mais desciam, designadamente 1,86% para 0,98 euros, 1,80% para 9,83 euros e 1,70% para 1,50 euros.

As ações da Navigator, EDP Renováveis e Semapa desciam 1,53% para 3,23 euros, 1,09% para 19,88 euros, 1,05% para 13,24 euros e 1,05% para 13,24 euros.

As ações da NOS caiam 1,04% para 4,17 euros.

As outras cinco ações que se estavam a desvalorizar registavam decréscimos da cotação entre 0,10% e 0,94%.

As principais bolsas europeias negociavam em baixa, à espera dos PMI (Purchasing Managers' Index) antecipados de março na zona euro.

Os bancos continuam a ser o foco do mercado após a crise no setor nos EUA e na Europa, numa semana que foi também marcada pelas decisões dos bancos centrais.

Do outro lado do Atlântico, Wall Street conseguiu terminar no verde, enquanto na Ásia a tendência foi negativa.

Os principais indicadores de Wall Street apontam para um início do dia verde, enquanto na Europa, onde o euro desceu, os mercados bolsistas estão em baixa nas fases iniciais da sessão.

Hoje, o mercado estará à espera do lançamento dos PMI antecipados de março na zona euro, que segundo os analistas da Renta4, citados pela Efe, serão utilizados para verificar se o setor transformador permanece em recessão ou se continua a melhorar para regressar ao território expansionista, enquanto esperam que o setor dos serviços permaneça na zona expansionista.

Em Espanha, foi anunciado que a economia cresceu 5,5% em 2022.

Na quinta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,23% para 32.105,25 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,01% para 11.787,40 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0794 dólares, contra 1,0869 dólares na quinta-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu a descer no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 75,64 dólares, contra 75,91 na quinta-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.