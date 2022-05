Bolsa de Lisboa em baixa com Altri a liderar perdas a cair 2,24%

Bolsa de Lisboa em baixa no dia 27 de maio de 2022 © Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Maio, 2022 • 10:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Altri a caírem 2,24% para 5,89 euros.

Cerca das 09:55 em Lisboa, o PSI recuava 0,52% para 6.272,28 pontos, com oito 'papéis' a descerem de cotação, seis a subirem e um a manter (Navigator em 4,12 euros).

Às ações da Altri, que divulgou resultados do 1.º trimestre na quinta-feira após o fecho do mercado (lucro de 29,8 milhões de euros, mais do dobro face aos 12,2 milhões do período homólogo), seguiam-se as da Greenvolt e da EDP, que se desvalorizavam 1,49% para 7,27 euros e 1,07% para 4,73 euros, respetivamente.

Outros dos títulos que mais se desvalorizavam eram os do BCP, EDP Renováveis e REN, cujas cotações baixavam 1,03% para 0,19 euros, 0,94% para 23,15 euros e 0,50% para 2,98 euros.

Em sentido contrário, as ações da Corticeira Amorim, CTT e Semapa eram as que mais valorizavam, já que subiam respetivamente 1,74% para 10,50 euros, 1,06% para 3,81 euros e 0,93% para 15,18 euros,

As ações da Mota-Engil, Galp e Jerónimo Martins eram as outras três que subiam, estando a registar variações das cotações entre 0,5% e 0,56%.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam esta sexta-feira em alta, à espera do deflator do consumo privado subjacente de abril nos EUA, a medida da inflação preferida da Reserva Federal dos EUA (Fed), que pode confirmar que o pico já foi atingido.

Caso a inflação do consumo privado de abril nos EUA confirme que o máximo da subida de preços já foi atingido é natural que os mercados, muito sensíveis à subida das taxas de juro da Fed, se sintam aliviados, à espera para ver qual é o ritmo da moderação dos preços, referem analistas citados pela Efe.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quinta-feira, com o Dow Jones a subir 1,61% para 32.637,19 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,68% para 11.740,65 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0735 dólares, contra 1,0706 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 117,63 dólares, contra 117,40 dólares na quinta-feira.