Bolsa de Lisboa em baixa com Altri e Mota-Engil a liderar perdas

A bolsa de Lisboa mantinha hoje a tendência de baixa da abertura, com a Altri e a Mota-Engil a desvalorizarem-se 4,19%, para 4,21 euros, e 2,04%, para 1,34 euros.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, descia 0,71%, para 4.295,52 pontos, com 11 ‘papéis’ a descerem, três a subirem e quatro inalterados (CTT, EDP Renováveis, Novabase e REN).

Além das ações da Altri e da Mota-Engil, as da Galp, Ibersol e Semapa estavam a cair 1,20%, para 8,92 euros, 1,11%, para 5,34 euros, e 0,99%, para oito euros.

Em contrapartida, em sentido inverso, as ações da Corticeira Amorim, Sonae Capital e Pharol eram as únicas que se valorizavam, designadamente 1,76%, para 10,38 euros, 0,58%, para 0,70 euros, e 0,18%, para 0,11 euros.

Na Europa, as principais bolsas abriram hoje mistas, a seguirem a tendência de Wall Street na quinta-feira e do preço do petróleo Brent, de referência no mercado europeu.

Na quinta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa, com o Dow Jones a recuar 1,45%, para 27.534,58 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que o índice foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a cair 1,99%, para 10.919,59 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 12.056,33 pontos, em 02 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1838 dólares, contra 1,1858 dólares na quinta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1880 dólares em 06 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 39,74 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 40,06 dólares na quinta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.