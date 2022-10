Bolsa de Lisboa em baixa com as 15 ações do PSI a caírem lideradas pelas da EDPR

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Outubro, 2022 • 09:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava, nesta sexta-feira, em baixa, a manter a tendência da abertura, com os 15 títulos do PSI a cair, liderados pelos da EDP Renováveis, que baixavam 1,93% para 19,79 euros.

Cerca das 09:20 em Lisboa, o PSI baixava 0,82% para 5.420,45 pontos, com as cotações de todos os 15 'papéis' a descerem.

Às ações das duas EDP Renováveis seguiam-se as da Sonae e da EDP, que se desvalorizavam 1,50% para 0,92 euros e 1,44% para 4,19 euros, respetivamente.

As ações dos CTT, REN e NOS eram outras das que mais desciam, designadamente 1,20% para 2,88 euros, 1% para 2,46 euros e 0,72% para 3,60 euros.

As outras nove ações que perdiam cotação registavam decréscimos entre 0,09% e 0,70%.

Na Europa, as principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, muito pendentes das tensões no mercado da dívida soberana, onde os juros continuam a subir para novos níveis máximos.

Os juros das dívidas soberanas mantinham-se a subir depois do presidente da Reserva Federal de Filadélfia, Patrick Harker, ter assegurado, que as subidas das taxas de juro realizadas pela Reserva Federal dos EUA (Fed), até agora, surtiram pouco para manter a inflação sob controlo, fazendo com que sejam necessárias mais subidas.

Harker prevê que as taxas de juros estejam muita acima de 4% em finais deste ano.

Neste contexto, os juros da dívida soberana a 10 anos continuavam a escalar e a esta hora cotavam-se a 4,248%.

Na Europa, os juros da dívida da Alemanha a 10 anos avançavam para 2,44%.

Os juros da dívida soberana do Reino Unido a 10 anos avançavam para 3,94%, depois da Primeira-ministra britânica, Liz Truss, ter anunciado a demissão na quinta-feira, depois de 45 dias em funções.

A libra caía para 1,119 dólares, enquanto o euro se negociava a 0,976 dólares.

Hoje, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia realizam o segundo dia de uma cimeira dominada pelo acordo de mínimos para tentar tornar mais barato o gás e na qual esta sexta-feira abordarão a guerra na Ucrânia e a relação dos 27 com a China.

Neste sentido, analistas citados pela Efe advertem para o aumento das tensões entre os EUA e a China.

Os EUA estão a estudar novos controlos para a exportação de tecnologia para o país asiático, onde foram anunciados novos confinamentos para travar o novo coronavírus.

Na quinta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,30% para 30.333,59 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,61% para 10.614,84 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa, abaixo da paridade desde 20 de setembro, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9773 dólares, contra 0,9803 dólares na quinta-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 92,11 dólares, contra 92,38 dólares na quinta-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).