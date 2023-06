Bolsa de Lisboa em baixa com BCP a cair 2,34%

O presidente do Conselho de Administração do Milennium BCP, Miguel Maya © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Junho, 2023 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta segunda-feira em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações do BCP a caírem 2,34% para 0,20 euros.

Cerca das 09:20 em Lisboa, o PSI descia 0,35% para 5.848,14 pontos, com a cotação de nove 'papéis' a descer, cinco a subir e dois a manter-se (Ibersol em 6,54 euros e Jerónimo Martins em 25,26 euros).

Às ações do BCP seguiam-se as da Greenvolt e dos CTT, que desciam 1,36% para 6,16 euros e 1,03% para 3,38 euros.

As ações da Corticeira Amorim, Semapa e EDP Renováveis também eram das que mais baixavam, designadamente 0,73% para 9,49 euros, 0,46% para 12,95 euros e 0,43% para 18,65 euros.

Mais moderadamente, as ações da REN, Mota-Engil e Sonae recuavam 0,40% para 2,47 euros, 0,25% para 2,01 euros e 0,06% para 0,90 euros.

Em sentido contrário, as ações da Galp, Navigator e NOS subiam de cotação, designadamente 1,09% para 10,65 euros, 0,33% para 3,07 euros e 0,12% para 3,31 euros.

As outras duas ações que se valorizavam eram as da EDP e da Altri, que subiam 0,11% para 4,49 euros e 0,05% para 4,11 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias estavam hoje a cair, com os investidores cautelosos devido aos receios das consequências que as sucessivas subidas das taxas de juro recentemente anunciadas pelos diferentes bancos centrais terão na economia.

No contexto de uma subida generalizada das taxas de juro dos diferentes bancos centrais, os especialistas dizem que o pessimismo em relação à situação económica está de novo a emergir.

Hoje começa em Sintra uma reunião de bancos centrais, na qual, entre outros, falarão esta semana a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e o presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell.

Na agenda de hoje destaca-se a divulgação do índice de confiança da Alemanha pelo instituto alemão Ifo.

Na quinta-feira, o Banco de Inglaterra surpreendeu os mercados ao subir as taxas de juro em 50 pontos base, tal como o da Noruega, enquanto o Banco da Suíça as aumentou em 25 pontos base.

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, também confirmou na semana passada que haverá mais aumentos de taxas após a pausa de junho.

Na sexta-feira, Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,65% para 33.727,43 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a cair 1,01% para 13.492,52 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0904 dólares, contra 1,0894 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 74,43 dólares, contra 73,85 dólares na sexta-feira e 71,84 em 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.