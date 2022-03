Bolsa de Lisboa em baixa com BCP a cair 4,25%

© D.R.

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações do BCP a caírem 4,25% para 0,14 euros e as da EDP Renováveis a subirem 4,10% para 21,32 euros.

Cerca das 9:05 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 0,60% para 5.435,29 pontos, com 12 'papéis' a descerem, cinco a subirem e dois a manterem a cotação (Ibersol em 5,16 euros e Ramada em 7,20 euros>).

Às ações do BCP seguiam-se às da Pharol e dos CTT, que caíam 2,66% para 0,08 euros e 2,32% para 4,21 euros, respetivamente.

Outras das ações que mais se desvalorizavam eram as da Altri, Navigator e Sonae, que baixavam 2,24% para 5,23 euros, 2,20% para 3,02 euros e 2,02% para 0,92 euros.

Em sentido contrário, as ações da EDP Renováveis lideravam os ganhos e eram seguidas pelas da EDP e da NOS, que se valorizavam 2,56% para 4,12 euros e 0,88% para 3,46 euros.

Na quinta-feira, a NOS anunciou que o lucro da operadora subiu 56,7% no ano passado, face a 2020, para 144,2 milhões de euros.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida refere que "o resultado líquido consolidado situou-se em 144 milhões de euros, valor que compara com 92 milhões registados no ano passado, e que supera ligeiramente os registados pré-pandemia de 2019".

No ano passado, as receitas da NOS cresceram 4,6% para 1.430 milhões de euros, "valores que consolidam a trajetória positiva de crescimento e a solidez das operações", adianta a NOS, sublinhando que "o crescimento registado especificamente neste trimestre em comparação com o homólogo, com as receitas consolidadas a crescerem 8,8%".

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em forte baixa, depois das tropas russas terem atacado a central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa.

Além da taxa de desemprego nos EUA, os investidores mostravam-se hoje nervosos com a evolução da guerra na Ucrânia, onde as tropas russas tomaram a central nuclear de Zaporiyia, a maior da Europa.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na quinta-feira, com o Dow Jones a cair 0,29% para 33.794,06 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,56% para 13.537,94 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1015 dólares, um mínimo desde junho de 2020, contra 1,1051 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 110,77 dólares, contra 110,46 dólares na quinta-feira.