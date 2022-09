Bolsa de Lisboa em baixa com BCP a cair quase 4%

© André Luís Alves / Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em baixa, a manter a tendência da abertura e com todos os títulos do PSI a desvalorizarem-se, liderados pelos do BCP, que recuavam 3,87% para 0,13 euros.

Cerca das 09:15 em Lisboa, o PSI descia 2,02% para 5.333,98 pontos, com os 15 'papéis' a descerem de cotação.

Às ações do BCP seguiam-se as da Greenvolt, CTT e EDP Renováveis, que se desvalorizavam 2,69% para 8,31 euros, 1,90% para 2,58 euros e 1,88% para 20,89 euros.

As ações da Altri, Mota-Engil e Navigator eram outras das que mais desciam, designadamente 1,67% para 5,01 euros, 1,62% para 1,09 euros e 1,40% para 3,38 euros.

As ações da Semapa, EDP e Corticeira Amorim também desciam mais de 1%, estando a cair 1,26% para 12,52 euros, 1,21% para 4,50 euros e 1,11% para 8,88 euros.

As ações da NOS e da EDP recuavam 1,11% para 3,39 euros e 1,10% para 4,50 euros.

As outras três ações do PSI registavam decréscimos de cotação entre 0,82% e 0,85%.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, pendentes do índice GfK de confiança do consumidor na Alemanha e com os receios de uma recessão global devido à subida das taxas de diversos bancos centrais a pairar nos mercados.

No mercado da dívida, os juros das dívidas soberanas continuavam a escalada, para máximos, com os da Alemanha a 10 anos a subirem para 2,2730%, enquanto o euro continuava a cair face ao dólar para mínimos de mais de duas décadas.

Na terça-feira, a Bolsa de Wall Street terminou mista, com o Dow Jones a descer 0,43% para 29.134,99 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,25% para 10.829,50 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa, abaixo da paridade, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9554 dólares, um mínimo desde junho de 2002, contra 0,9582 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 84,50 dólares, contra 86,27 dólares na terça-feira e 84,22 dólares na segunda-feira, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).