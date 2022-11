Bolsa de Lisboa em baixa com BCP a liderar perdas, a cair 0,70%

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Novembro, 2022 • 09:27

A bolsa de Lisboa estava, nesta quinta-feira, em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações do BCP a liderarem as perdas, a descerem 0,70% para 0,16 euros.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o PSI recuava 0,23% para 5.784,21 pontos, com nove 'papéis' a descerem, cinco a subirem e um a manter a cotação (Jerónimo Martins em 20,42 euros).

Às ações do BCP seguiam-se as da Greenvolt e da Galp, que recuavam 0,61% para 8,19 euros e 0,57% para 11,34 euros.

Na quarta-feira, a Galp anunciou que escolheu Filipe Silva, atual administrador com o pelouro financeiro (CFO) como novo presidente executivo (CEO) do grupo.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo avançou que o gestor, que ocupa o cargo de CFO desde 2012, irá suceder a Andy Brown para o período entre 01 de janeiro de 2023 e a próxima assembleia-geral (AG) de acionistas.

No comunicado, a Galp revelou ainda que o seu principal acionista, a Amorim Energia, pretende propor na AG que Filipe Silva se mantenha no cargo de CEO durante o mandato de 2023-2026.

As ações dos CTT, EDP Renováveis e Mota-Engil eram outras das que mais se desvalorizavam, designadamente 0,61% para 3,28 euros, 0,55% para 21,86 euros e 0,49% para 1,23 euros.

Em sentido contrário, as ações da Corticeira Amorim, Semapa e REN subiam 0,80% para 8,80 euros, 0,43% para 13,92 euros e 0,20% para 2,56 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje mistas, à espera da inflação da zona euro em outubro.

A sessão de hoje vai ser marcada, além de pela taxa de inflação na zona euro em outubro, nos EUA pelos pedidos semanais de subsídios de desemprego e pelo índice da indústria transformadora da Reserva Federal de Filadélfia e no Reino Unido pela apresentação pelo Governo do novo plano orçamental.

Na quarta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a descer 0,12% para 33.553,83 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,54% para 11.183,66 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0390 dólares, contra 1,0384 dólares na quarta-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2023 abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 92,72 dólares, contra 92,86 dólares na quarta-feira e 81,34 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).