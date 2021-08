Bolsa de Lisboa em baixa com BCP e CTT a caírem mais de 1,5%

Bolsa - PSI20. © DR

A bolsa de Lisboa estava esta terça-feira em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações do BCP e dos CTT a caírem 1,58% para 0,12 euros e 1,53% para 4,52 euros.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, descia 0,43% para 5.129,75 pontos, com quatro 'papéis' a avançarem, 11 a descerem e três a manterem a cotação (Ibersol em 6,04 euros, Novabase em 4,72 euros e Ramada Investimentos em 5,80 euros).

Os títulos da Altri e da Semapa eram outros dos que mais recuavam, já que desciam 0,68% para 5,13 euros e 0,52% para 11,52 euros.

As ações da EDP Renováveis e EDP desvalorizavam-se 0,49% para 20,32 euros e 0,42% para 4,48 euros.

As ações da Mota-Engil e da Corticeira Amorim subiam 1,41% para 1,29 euros e 0,53% 11,48 euros.

Na segunda-feira, a Mota-Engil anunciou o aumento em 427 milhões de dólares, cerca de 363 milhões de euros, do montante do contrato mineiro em Moçambique, passando o total a ascender a 871 milhões de dólares (742 milhões de euros).

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje em alta, pendentes dos dados da confiança empresarial na Alemanha de agosto.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na segunda-feira, com o Dow Jones a descer 0,30% para 35.101,85 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 35.064,25 pontos, verificado em 06 de agosto.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,16% para 14.860,18 pontos, contra o atual máximo, de 14.895,12 pontos, registado em 05 de agosto.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1736 dólares, contra 1,1742 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 70,10 dólares, contra 69,04 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde pelo menos o início de 2018, de 77,16 dólares, verificado em 05 de julho.