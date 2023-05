Bolsa de Lisboa em baixa com Corticeira Amorim a cair 1,52% e Navigator a subir 1,83%

Corticeira Amorim & Irmãos S.A. © Jorge Miguel Gonçalves / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Maio, 2023 • 09:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava, nesta quinta-feira, em baixa ligeira, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Corticeira Amorim a cair 1,52% para 19,36 euros e as da Navigator a subirem 1,83% 3,44 euros.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o PSI avançava 0,04% para 6.114,28 pontos, com a cotação de oito papéis' a subir, sete a descer e um a manter-se (Ibersol em 7,00 euros).

Às ações da Corticeira Amorim seguiam-se as da NOS, BCP e EDP, que se desvalorizavam 1,37% para 3,75 euros, 1,21% para 0,22 euros e 0,37% para 4,81 euros.

As ações da Sonae, REN e CTT avançavam respetivamente 0,20% para 1,02 euros, 0,19% para 2,61 euros e 0,13% para 3,71 euros.

Em sentido contrário, além das ações da Navigator, as da Mota-Engil, Altri e Semapa eram as que mais subiam, designadamente 1,40% para 2,17 euros, 1,38% para 5,14 euros e 0,71% para 14,12 euros.

As ações da Galp, Greenvolt e EDP Renováveis subiam 0,57%, 0,55% e 0,48%.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, depois de se saber de uma nova queda da inflação nos Estados Unidos, que pode apontar para uma pausa na subida das taxas da Reserva Federal (Fed), mas não uma descida.

Hoje, os investidores aguardam as decisões de política monetária do Banco de Inglaterra e, nos EUA, serão divulgados os preços no produtor, que poderão continuar a moderar-se, segundo os mesmos especialistas, enquanto a Fed publicará os dados da produção industrial de abril.

Outro foco de atenção será a reunião dos ministros das Finanças do G7.

Os mesmos especialistas esperam que o Banco de Inglaterra aumente as taxas de juro em 25 pontos base e deixe a porta aberta a novas subidas.

Na quarta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a descer 0,09% para 33.531,33 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,04% para 12.306,44 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a cair no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0929 dólares, contra 1,0970 dólares na quarta-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,99 dólares, contra 76,41 dólares na quarta-feira e 72,33 em 03 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.