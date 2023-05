Bolsa de Lisboa em baixa com CTT a cair mais de 4%

Acções da Altri e da Mota-Engil estão também a cair. © André Luís Alves/Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em baixa, com 15 dos 16 títulos do PSI a caírem, liderados pelos dos CTT, que desciam 4,26% para 3,48 euros.

Cerca das 9:00 em Lisboa, o PSI baixava 0,70% para 6.070,95 pontos, com a cotação de 15 'papéis' a cair e de um a manter (Semapa em 14,10 euros).

Às ações dos CTT seguiam-se as da Altri e da Mota-Engil, que se desvalorizavam 2,25% para 4,00 euros e 1,70% para 2,02 euros.

Também a descer mais de 1% estavam as ações da Sonae e do BCP, que recuavam respetivamente 1,48% para 0,97 euros e 1,47% para 0,22 euros.

As ações da EDP Renováveis, EDP e Greenvolt desciam 0,79% para 20,22 euros, 0,74% para 4,84 euros e também 0,74% para 6,73 euros.

No mesmo sentido, as ações da Navigator e da Galp desciam 0,64% para 3,41 euros e 0,62% para 10,49 euros.

As outras cinco ações (Corticeira Amorim, REN, Ibersol, NOS e Jerónimo Martins) desciam entre 0,50% para 0,26%.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, pendentes da confirmação do dado da inflação da zona euro em abril.

A bolsa de Nova Iorque também fechou em baixa na terça-feira, com o Dow Jones a cair mais de 1%, com os investidores a acompanharem de perto a falta de um acordo político sobre o teto da dívida dos EUA e a possibilidade de um incumprimento.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, e o principal republicano no Congresso, Kevin McCarthy, tiveram ontem uma nova reunião e, embora tenham afirmado que os partidos continuam distantes num acordo para subir o teto da dívida, McCarthy disse que é possível um acordo até ao final da semana.

Enquanto se aguarda um acordo, na Europa, os investidores vão estar hoje à espera da confirmação do IPC (inflação) de abril, depois de o indicador principal ter mostrado que a inflação subiu uma décima de um ponto percentual para 7%, impulsionada principalmente pelo aumento dos preços dos alimentos.

Os especialistas da Renta4 explicam que os dados do IPC confirmarão os níveis de preços que ainda são muito elevados em comparação com o objetivo de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

"Um contexto favorável para o BCE continuar a subir as taxas, com o mercado a descontar mais duas subidas". "Uma primeira em junho e a seguinte em julho ou setembro", dependendo da evolução da inflação e da atividade económica, dizem.

Na terça-feira, Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a descer 1,01% para 33.012,14 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,18% para 12.343,05 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a cair no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0860 dólares, contra 1,0867 dólares na terça-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 74,31 dólares, contra 74,91 dólares na terça-feira e 72,33 em 03 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.