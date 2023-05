Bolsa de Lisboa em baixa com EDP a cair 1,85% e a Ibersol a subir 3,55%

Bolsa de valores (EPA/RUNGROJ YONGRIT) © EPA/RUNGROJ YONGRIT

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações da EDP a caírem 1,85% para 4,88 euros e as da Ibersol a subirem 3,55% para 7,00 euros.

Cerca das 9.05 horas em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, recuava 0,26% para 6.072,94 pontos, com a cotação de oito 'papéis' a subir e oito a descer.

Às ações da EDP seguiam-se as da Navigator e da Galp, que se desvalorizavam 0,66% para 3,33 euros e 0,52% para 10,44 euros.

Na quinta-feira, depois do fecho do mercado, a EDP anunciou que registou, no primeiro trimestre deste ano, lucros de 306 milhões de euros, recuperando dos prejuízos de 76 milhões de euros que tinha obtido no período homólogo, e esta manhã a Galp divulgou que obteve um lucro de 250 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, 62% acima dos 155 milhões de euros do período homólogo e que compara com 273 milhões do trimestre anterior.

As ações da NOS, Jerónimo Martins e Corticeira desciam respetivamente 0,42% para 3,78 euros, 0,26% para 22,78 euros e 0,20% para 10,16 euros.

As outras duas ações que desciam, REN e EDP Renováveis, caíam 0,19% para 2,60 euros e 0,15% para 20,15 euros.

Em sentido contrário, depois das ações da Ibersol, as que mais subiam eram as do BCP, Greenvolt e CTT, que se estavam a valorizar 1,56% para 0,22 euros, 1,41% para 6,98 euros e 0,95% para 3,71 euros.

Na quinta-feira, os CTT anunciaram que encerraram o primeiro trimestre de 2023 com um resultado líquido de 16,1 milhões de euros, o que traduz uma subida de 198% face aos 5,4 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, e a Ibersol divulgou ao mercado que o seu Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações no montante máximo de 32.696.827,50 euros.

As outras quatro ações que subiam (Semapa, Altri, Sonae e Mota-Engil), avançavam entre 0,86% e 0,20%.

As principais bolsas europeias negociavam esta sexta-feira em alta, com os investidores à espera da publicação do relatório oficial sobre o emprego nos EUA.