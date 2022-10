Bolsa de Lisboa em baixa com EDP a cair mais de 2%

© Fábio Poço/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Outubro, 2022 • 10:15

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em baixa, a manter a tendência da abertura, com os títulos da EDP a liderarem as perdas, a cair 2,33% para 4,41 euros.

Cerca das 09:25 em Lisboa, o PSI baixava 0,32% para 5.657,19 pontos, com 11 'papéis' a recuarem, três a subirem e um a manter a cotação.

Às ações da EDP seguiam-se as do BCP e da EDP Renováveis, que se desvalorizavam 1,56% para 0,14 euros e 1,20% para 21,43 euros, respetivamente.

As ações dos CTT, Navigator e Galp eram outras das que mais desciam, designadamente 1% para 2,98 euros, 0,83% para 3,81 euros e 0,78% para 10,16 euros.

As outras cinco ações que desciam registavam decréscimos de cotação entre 0,18% e 0,52%.

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins eram as mais avançavam, com a cotação a subir 1,67% para 20,72 euros.

Na Europa, as principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, a seguir a tendência de Wall Street na quinta-feira, à espera de indicadores macroeconómicos relevantes, com o euro a ser negociado de novo abaixo da paridade face ao dólar.

As bolsas na Europa estavam a seguir a tendência de Wall Street na quinta-feira, que fechou em baixa, depois da divulgação das fortes quedas dos resultados da Meta (Facebook), que na véspera depois do fecho do mercado tinha anunciado uma revisão em baixa da atividade para o último trimestre do ano.

O mercado de Wall Street deverá hoje manter-se em baixa porque depois de fechada na quinta-feira, a Amazon e a Apple apresentaram os resultados, tendo a primeira anunciado perdas de 3.000 milhões de dólares,

As ações da Amazon chegaram a cair 20% nas transações eletrónicas posteriores ao encerramento do mercado.

O ânimo dos investidores na Europa também estava a ser influenciado negativamente pelo anúncio de novos confinamentos na China devido à propagação do novo coronavírus.

Nos EUA serão divulgados os rendimentos e os gastos pessoais do mês de setembro e o índice de preços do consumo privado do mesmo mês, a variável de preços mais seguida pela Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).

No mercado da dívida, os juros das dívidas soberanas, que desceram na quinta-feira depois da subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE), estavam hoje a subir ligeiramente, comos da Alemanha a 10 anos a avançarem para 2,03%.

Na quinta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou mista, com o Dow Jones a subir 0,61% para 32.033,28 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,63% para 10.792,68 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9943 dólares, contra 0,9978 dólares na quinta-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro terminou acima da paridade em 26 de outubro, a 1,0076 dólares, pela primeira vez desde 20 de setembro.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 95,73 dólares, contra 96,96 dólares na quinta-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).