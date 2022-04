Bolsa de Lisboa em baixa com EDP Renováveis e Greenvolt a caírem mais de 1,15%

A EDP Renováveis (EDPR) informou que concluiu a construção do parque solar Riverstart © EDPR

A bolsa de Lisboa estava esta manhã em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações da EDP Renováveis e da Greenvolt a caírem 1,78% para 23,19 euros e 1,15% para 7,71 euros.

Cerca das 09:20 em Lisboa, o PSI recuava 0,21% para 6.094,18 pontos, com oito 'papéis' a descerem e sete a subirem.

Às ações da EDP Renováveis e da Greenvolt seguiam-se as da Semapa, que também desciam mais de 1%, designadamente 1,12% para 12,36 euros.

As ações dos CTT, Altri e EDP eram outras das que mais se desvalorizavam, já que desciam 0,69% para 4,34 euros, 0,61% para 6,52 euros e 0,54% para 4,59 euros.

Em sentido contrário, a Galp Energia, Navigator e Sonae subiam 0,93% para 11,89 euros, 0,67% para 3,58 euros e 0,48% para 1,04 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam esta segunda-feira mistas, no início de uma semana mais curta focadas na reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) de quinta-feira, com a preocupação da elevada inflação em cima da mesa.

A bolsa de Paris abriu em alta ligeira, depois de no domingo se ter realizado a primeira volta das eleições francesas, com Macron a conseguir 27% dos votos e Le Pen 24%, resultados que levarão os dois candidatos a uma segunda volta em 24 de abril,

Além da reunião do BCE na quinta-feira, os investidores vão estar pendentes da publicação na terça-feira da taxa de inflação nos EUA em março.

Os investidores também vão estar pendentes da temporada de apresentação de resultados empresariais do primeiro trimestre nos EUA, que arranca esta semana, e das negociações entre a Ucrânia e a Rússia.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,40% para 34.721,12 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,34% para 13.711,00 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0887 dólares, contra 1,0877 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 100,36 dólares, contra 102,78 dólares na sexta-feira.