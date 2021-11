Bolsa de Lisboa em baixa com EDP Renováveis e Ibersol a liderarem as quedas

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa estava esta terça-feira em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações da Ibersol a caírem 3,33% para 4,64 euros e as da EDP Renováveis 1,24% para 22,26 euros.

Cerca das 8:40 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 0,30% para 5.646,56 pontos, com três "papéis" a subirem, 13 a descerem e três a manterem a cotação (Novabase em 4,72 euros, Ramada Investimentos em 5,90 euros e Semapa em 12,46 euros).

Os títulos do BCP e dos CTT também se desvalorizaram, designadamente 0,88% para 0,16 euros e 0,71% para 4,23 euros.

As ações da Galp, Corticeira Amorim e EDP eram outras das que mais caíam, estando a descer 0,70% para 9,02 euros, 0,68% para 11,66 euros e 0,61% para 4,72 euros, respetivamente.

Em sentido contrário, as ações da Altri, da Jerónimo Martins e da Pharol avançavam 1,37% para 5,92 euros, 1,15% para 20,26 euros e 0,11% para 0,09 euros.

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou positiva, com um ganho no índice PSI20 de 0,34% para 5.663,71 pontos e com a Mota-Engil a liderar as subidas.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje com tendência mista.

Já a bolsa nova-iorquina prolongou a sua tendência de otimismo com os seus principais índices em máximos de sempre, com o Dow Jones a subir 0,29% para 36.432,22 e o Nasdaq a fixa um novo máximo, nas 15.982,36 unidades, depois de valorizar 0,07%.

A nível cambial, o euro abriu no mercado de câmbios de Frankfurt a cotar-se a 1,1586 dólares.