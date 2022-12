Bolsa de Lisboa em baixa com Galp a cair 1,80%

Sede da Galp, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta segunda-feira em baixa, a manter a tendência da abertura, com a Galp a liderar as perdas, a cair 1,80% para 11,45 euros.

Cerca das 09.05 horas em Lisboa, o PSI descia 0,55% para 5.720,27 pontos, com 11 'papéis' a descerem, um a subir (Greenvolt 0,13% para 7,94 euros) e três a manter a cotação (Corticeira Amorim em 8,87 euros, REN em 2,58 euros e Semapa em 12,60 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as da Sonae e do BCP, que baixavam 1,49% para 0,93 euros e 1,17% para 0,14 euros.

As ações dos CTT, NOS e Mota-Engil desciam 1,09% para 3,18 euros, 1,01% para 3,71 euros e 0,99% para 1,20 euros.

As outras cinco ações que baixavam de cotação registavam decréscimos entre 0,05% e 0,99%.

As principais bolsas europeias estavam também em baixa, à espera das reuniões de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed), na quarta-feira, e do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra (BoE) na quinta-feira.

Antes das referidas reuniões dos três bancos centrais, na terça-feira será divulgada a taxa de inflação dos EUA em novembro, indicador que pode incidir na decisão de política monetária da Fed, que, segundo analistas citados pela Efe, moderará o ritmo das subidas dos juros e aumentar apenas em 0,50 pontos percentuais.

No caso do BCE, que se reúne na quinta-feira, o mercado espera uma subida de 0,50 pontos percentuais, além de uma atualização das previsões de crescimento económico e da inflação na zona euro.

Neste contexto, as bolsas europeias estavam hoje em baixa a seguir a tendência de Wall Street, que terminou em baixa na sexta-feira, depois do anúncio de um aumento dos preços na produção dos EUA de 0,3% em novembro.

No mercado da dívida, os juros das dívidas soberanas estavam hoje a subir.

Na sexta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a baixar 0,90% para 33.476,46 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,70% para 11.004,62 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0525 dólares, contra 1,0540 dólares na sexta-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2023 abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,30 dólares, contra o mínimo deste ano, de 76,15 dólares, registado na sexta-feira.