Bolsa de Lisboa em baixa com Galp a cair 2,2% e Corticeira Amorim a subir 2,4%

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações da Galp a caírem 2,24% para 11,56 euros e as da Corticeira Amorim a subirem 2,40% para 10,22 euros.

Cerca das 09h em Lisboa, o PSI baixava 0,75% para 5.933,89 pontos, com a cotação de 12 'papéis' a descer, de três a subir e de um a manter-se (Greenvolt em 6,09 euros).

A Corticeira Amorim anunciou na quarta-feira que somou 51,4 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 8% em comparação com igual período do ano passado.

"Após resultados atribuíveis aos interesses que não controlam, o resultado líquido atingiu 51,4 milhões de euros no final do primeiro semestre, uma subida de 8% face aos primeiros seis meses de 2022", indicou, em comunicado, a empresa.

Até junho, as vendas da Corticeira Amorim fixaram-se em 539,3 milhões de euros, uma quebra de 1,1% relativamente ao período homólogo.

Às ações da Galp seguiam-se as da Mota-Engil e da Jerónimo Martins, que desciam 1,46% para 2,37 euros e 1,31% para 24,08 euros.

As ações da Sonae, BCP e Ibersol também desciam, designadamente 1,12% para 0,97 euros, 0,96%

para 0,24 euros e 0,59% para 6,78 euros, respetivamente.

As ações da EDP, Navigator e NOS desciam 0,54% para 4,05 euros, 0,44% para 3,13 euros e 0,42% para 3,31 euros.

As outras três ações que desciam, Altri, Semapa e EDP Renováveis, 0,28% e 0,09%.

Em sentido contrário, além das da Corticeira Amorim, também desciam de cotação as ações dos CTT e da REN, que caíam ambas 0,29% para, respetivamente, 3,50 euros e 2,47 euros.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje a negociar em baixa, numa sessão em que a atenção vai estar focada no Banco de Inglaterra, que hoje decide sobre as taxas de juro.

Os mercados estão a antecipar que o Banco de Inglaterra volte hoje a subir as taxas de juro de 5% para 5,25% ou mesmo para 5,50%.

Na quarta-feira, a bolsa em Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,98% para 35.282,52 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou a recuar 2,1% para 13.973,45 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0923 dólares, contra 1,0951 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 82,97 dólares, contra 83,20 dólares na quarta-feira.