Bolsa de Lisboa em baixa com Galp a cair mais de 1,6%

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Dezembro, 2022 • 09:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em baixa ligeira, com as ações da Galp a liderar as perdas, a caírem 1,67% para 11,89 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, a manter a tendência da abertura, o PSI descia 0,04% para 5.850,61 pontos, com 10 'papéis' a descerem, quatro a subirem e um a manter a cotação (Greenvolt, em 8,00 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as da Navigator, Mota-Engil e CTT, que baixavam 1,19% para 3,83 euros, 1,13% para 1,22 euros e 0,61% para 3,24 euros.

As ações da NOS e da REN eram outras das que mais desciam de cotação, designadamente 0,52% para 3,84 euros e 0,39% para 2,56 euros.

As outras quatro ações que desciam de cotação registavam decréscimos entre 0,09% e 0,34%.

Em sentido contrário, as ações da EDP Renováveis, Jerónimo Martins e Semapa subiam de cotação, já que se valorizavam 0,46% para 22,07 euros, 0,29% para 20,66 euros e 0,15% para 13,76 euros.

As principais bolsas europeias estavam hoje mistas, à espera de mais indicadores sobre a evolução económica já que hoje será publicada a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e a produção industrial da Alemanha.

Wall Street voltou a fechar, na terça-feira, em baixa, com os investidores a temerem que os fortes dados económicos se traduzam na manutenção da política agressiva de ajustamento das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA (Fed).

A tendência negativa também se estendeu à Ásia, onde se soube que o crescimento do comércio externo chinês abrandou para 0,1% em novembro.

Entretanto, a China anunciou que vai suavizar as restrições relacionadas com a pandemia.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0455 dólares, contra 1,0482 dólares na terça-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2023 abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 79,15 dólares, um mínimo desde janeiro deste ano, contra 79,35 dólares na terça-feira.