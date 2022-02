Bolsa de Lisboa em baixa com Galp a cair mais de 3,4%

A Galp anunciou hoje que teve em 2021 um lucro de 457 milhões de euros, depois dos prejuízos de 42 milhões no ano anterior © © Rodrigo Cabrita

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Fevereiro, 2022 • 11:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca das 11:05 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 1,46% para 5.549,92 pontos.

A Galp anunciou hoje que teve em 2021 um lucro de 457 milhões de euros, depois dos prejuízos de 42 milhões no ano anterior, e que prevê distribuir este ano um dividendo de 52 cêntimos por ação, mais 4% do que em 2021.

Aos títulos da Galp Energia seguiam-se os da Altri e do BCP, que recuavam 3,06% para 5,71 euros e 2,62% para 0,19 euros.

As ações da CTT e da NOS eram outras das que mais se desvalorizavam, já que baixavam 2,21% para 4,64 euros e 1,94% para 3,44 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em baixa depois de terem aberto em alta, animadas com a possível reunião entre os Presidentes norte-americano e russo para abordar a crise na Ucrânia, num dia em que Wall Street estará fechada devido ao feriado do Dia do Presidente nos EUA.

Antes de inverterem a tendência, os mercados europeus abriram otimistas perante a possibilidade de que a crise da Ucrânia possa, finalmente, solucionar-se pela via diplomática.

Os investidores ficaram mais tranquilizados depois de o Presidente dos EUA, Joe Biden, ter aceitado reunir-se a curto prazo com o homólogo russo, Vladimir Putin, caso "não tenha havido uma invasão" da Ucrânia.

Putin também aceitou manter o encontro, segundo um comunicado do gabinete do Presidente de França, Emmanuel Macron, que foi quem propôs a reunião entre os seus homólogos.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o homólogo russo, Serguéi Lavrov, debaterão os detalhes da reunião num encontro na Europa em 24 de fevereiro.

Neste contexto, o petróleo Brent, de referência na Europa, estava a cair para cerca de 93 dólares o barril, depois de ter aberto em alta.

As tensões entre a Ucrânia e a Rússia marcarão a sessão de hoje, durante a qual também serão publicados os dados macroeconómicos relevantes como os índices 'flash' PMI da indústria transformadora e dos serviços da zona euro.

Os investidores continuam pendentes da política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed).

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na sexta-feira, com o Dow Jones a descer 0,68% para 34.079,18 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,23% para 13.546,07 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1367 dólares, contra 1,1322 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 93,73 dólares, contra 93,54 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde 2014, de 96,48 dólares, em 14 de fevereiro.