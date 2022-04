Bolsa de Lisboa em baixa com Galp a perder 4,02%

Bolsa - PSI20. © DR

Cerca das 09:30 em Lisboa, o PSI recuava 0,94% para 5.946,68 pontos, com 11 'papéis' a descerem e quatro a subirem.

Às ações da Galp seguiam-se as do BCP e da Altri, que recuavam 2,41% para 0,16 euros e 2,02% para 6,31 euros, respetivamente.

Outras das que mais desciam eram a Sonae (-1,96% para 1,00 euros), Jerónimo Martins (-1,68% para 19,86 euros), CTT (-1,37% para 4,34 euros) e Mota-Engil (-1,22% para 1,30 euros).

Com desvalorizações abaixo de 1,00% estavam também a Semapa, que perdia 0,75% para 13,24 euros, a Greenvolt e a Corticeira Amorim, ambas a desvalorizar 0,71%, para 6,98 euros e 9,79 euros, respetivamente, e NOS, que recuava 0,50% para 3,99 euros.

Em sentido contrário, as ações da EDP Renováveis e da EDP subiam 1,95% para 23,01 euros e 0,89% para 4,66 euros, respetivamente.

Navigator (0,47% para 3,84 euros) e REN (0,35% para 2,87 euros) eram outras que se encontravam no 'verde'.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

As principais bolsas europeias negociavam em baixa, num dia que segue a pesadas perdas no mercado asiático, onde se temem as consequências económicas de um endurecimento das medidas restritivas contra a covid-19 na China

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na sexta-feira, com índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 1,05%, o tecnológico Nasdaq cedeu 2,07% e o alargado S&P500 perdeu 1,48%.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0744 dólares, contra 1,0819 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 102,20 dólares, contra 107,51 dólares na sexta-feira.