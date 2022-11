Bolsa de Lisboa em baixa com Greenvolt a cair 1,79% e CTT a subir 4%

Ações dos CTT a subir © Amin Chaar/Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava esta sexta-feira em baixa, a manter a tendência da abertura, com a Greenvolt a descer 1,79% para 7,69 euros e os CTT a subir 4% para 3,12 euros.

Cerca das 9.10 em Lisboa, o PSI recuava 0,39% para 5.716,35 pontos, com 10 'papéis' a recuarem, quatro a subirem e um a manter a cotação (Semapa em 12,82 euros).

Às ações da Greenvolt seguiam-se as da EDP Renováveis e da Altri, que se desvalorizavam 1,36% para 21 euros e 1,29% para 5,76 euros, respetivamente.

As ações do BCP, Jerónimo Martins e Navigator eram outras das que mais desciam, designadamente 1,17% para 015 euros, 1,16% para 20,46 euros e 0,78% para 3,80 euros.

Em sentido contrário, além das ações dos CTT, as outras três ações que subiam registavam acréscimos de cotação entre 0,16% e 0,32%.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje em alta, à espera de mais resultados empresariais e depois das subidas em 0,75 pontos percentuais das taxas de juro de referência nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Os investidores vão estar pendentes do relatório do emprego nos EUA, depois de a Reserva Federal dos EUA (Fed) ter subido as taxas de juro na quarta-feira e de o Banco de Inglaterra ter adotado uma medida igual na quinta-feira.

Além de subir as taxas de juro, o presidente da Fed, Jerome Powell, afirmou que o banco central norte-americano tinha ainda "muito caminho por percorrer" para endurecer a sua política monetária o suficiente para reduzir a inflação para o objetivo de 2%.

Ainda que não tenha descartado uma moderação das subidas das taxas de juro, Powell assegurou que era "prematuro" falar do assunto, sublinharam analistas citados pela Efe.