Bolsa de Lisboa em baixa com Greenvolt a cair mais de 1%

A bolsa de Lisboa estava, nesta sexta-feira, em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Greenvolt a caírem 1,34% para 7,36 euros.

Cerca das 09:15 em Lisboa, o PSI recuava 0,48% para 6.007,40 pontos, com 11 'papéis' a descerem, dois a subirem e dois a manterem a cotação (Corticeira Amorim em 10,06 euros e Navigator em 3,38 euros).

Às ações da Greenvolt seguiam-se as da Jerónimo Martins e Sonae, que baixavam 0,97% para 21,52 euros e 0,86% para 1,03 euros.

As ações dos CTT, Galp e EDP eram outras das que mais recuavam, já que desciam 0,78% para 4,47 euros, 0,74% para 11,44 euros e 0,36% para 4,46 euros.

Em sentido contrário, as ações da Semapa e da Altri eram as únicas que subiam, estando a valorizarem-se 0,17% para 12,08 euros e 0,08% para 6,07 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

As quatro empresas que integravam o PSI20 e não fazem parte do novo índice são a Novabase, a Pharol, a Ramada e a Ibersol.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, aliviadas com a descida do preço do petróleo e à espera de diversos indicadores macroeconómicos, sobretudo da taxa de inflação na zona euro em março.

Os investidores mostram-se aliviados com a descida do preço do petróleo, que ajuda a reduzir as tensões inflacionistas numa semana em que se soube que a inflação disparou em março na Alemanha e em Espanha, mas pendentes da publicação do índice de preços no consumidor na zona euro.

Os mercados também vão estar focados na taxa de desemprego nos EUA referente a março e na publicação do PMI da indústria transformadora norte-americana.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na quinta-feira, com o Dow Jones a cair 1,56% para 34.678,35 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,54% para 14.220,52 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1059 dólares, contra 1,1082 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em baixa (menos 2,13%) no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 102,48 dólares, contra 104,71 dólares na quinta-feira.