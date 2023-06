Bolsa de Lisboa em baixa com Greenvolt e duas EDP a desceram mais de 1,14%

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa estava hoje em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações da Greenvolt e das duas EDP a caírem mais de 1,14%.

Cerca das 9.05 horas em Lisboa, depois de ter aberto em baixa, o PSI descia 0,05% para 6.038,58 pontos, com a cotação de nove 'papéis' a descer, cinco a subir e dois a manter-se (Ibersol em 6,66 euros e REN em 2,52 euros).

Às ações da Greenvolt, que desciam 1,65% para 6,55 euros, seguiam-se as da EDP Renováveis e da EDP, que se desvalorizavam 1,16% para 19,17 euros e 1,14% para 4,60 euros.

As ações da Semapa, Corticeira Amorim e Sonae desciam 0,89% para 13,34 euros, 0,70% para 9,90 euros e 0,27% para 0,91 euros.

Outras ações que se desvalorizavam eram as da NOS, Altri e Navigator, que baixavam 0,23% para 3,41 euros, 0,14% para 4,27 euros e 0,06% para 3,20 euros.

Em sentido contrário, as ações da Galp, BCP e Jerónimo Martins subiam 0,84% para 10,80 euros, 0,58% para 0,22 euros e 0,48% para 25,38 euros.

As ações dos CTT e da Mota-Engil avançavam 0,44% para 3,42 euros e 0,24% para 2,05 euros.

As principais bolsas europeias negociavam hoje mistas, à espera da comparência do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, na Câmara dos Representantes.

Os mercados estão hoje cautelosos, à espera da comparência de Powell na Comissão de Serviços Financeiros da Câmara, onde apresentará o relatório semestral de política económica, depois de ter anunciado, na semana passada, uma pausa na subida das taxas de juro.

A agenda do dia inclui ainda os dados da inflação do Reino Unido, que foram divulgados antes da abertura do mercado e surpreenderam pela negativa, porque a taxa de inflação se manteve em 8,7% e esperava-se que se tivesse moderado. Da mesma forma, a taxa subjacente aumentou.

Tudo isto, dizem os analistas da Renta4 citados pela Efe, obrigará o Banco de Inglaterra a aumentar novamente as taxas de juro na quinta-feira em 25 pontos base.

Na terça-feira, a bolsa de Wall Street fechou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,71% para 34.053,87 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq terminou em baixa, a cair 0,16% para 13.667,29 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0911 dólares, contra 1,0915 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 75,98 dólares, contra 75,90 dólares na terça-feira e 71,84 em 12 de junho, um mínimo desde janeiro de 2022.