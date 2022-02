Bolsa de Lisboa em baixa, com Jerónimo Martins a cair mais de 1,2%

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Fevereiro, 2022 • 09:31 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Jerónimo Martins a caírem 1,26% para 21,13 euros.

Cerca das 9:05 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 0,18% para 5.618,01 pontos, com seis 'papéis' a cair, oito a subir e cinco a manter a cotação (Corticeira Amorim em 10,50 euros, Pharol em 0,09 euros, Ramada Investimentos em 7,16 euros, REN em 2,55 euros e Semapa em 11,74 euros).

Aos títulos da Jerónimo Martins seguiam-se os da Mota-Engil e Altri, que estavam a desvalorizar-se 0,55% para 1,25 euros e 0,18% para 5,68 euros.

No outro extremo, as ações dos CTT, Novabase e Ibersol eram as que mais subiam, estando a avançar 1,03% para 4,44 euros, 0,81% para 5,00 euros e 0,79% para 5,08 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em baixa, à espera das decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra (BoE).

Depois de se ter sabido na quarta-feira que a inflação homóloga da zona euro subiu para 5,1% em janeiro, os investidores aguardam hoje as decisões de política monetária do BCE e do BoE.

Os analistas não esperam mudanças na política monetária do BCE, mas sim que o BoE anuncie uma subida das taxas de juro.

Entretanto, os juros da dívida pública de vários países da zona euro dispararam hoje para máximos desde o verão de 2020.

O conflito entre Moscovo e Kiev continua a preocupar os investidores.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,63%, para 35.629,33 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,50%, para 14.417,55 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1298 dólares, contra 1,1311 dólares na quarta-feira, o mínimo desde junho 2020, de 1,1139 dólares, em 27 de janeiro, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro de 2021.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 89,38 dólares, contra 89,47 dólares na quarta-feira.