Bolsa de Lisboa em baixa com Mota-Engil a cair mais de 3%

A bolsa de Lisboa estava esta terça-feira a negociar em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações da Mota-Engil a descerem 3,03% para 1,28 euros.

Cerca das 09:30 em Lisboa, o PSI descia 0,09% para 5.921,77 pontos, com cinco 'papéis' a avançarem e 10 a descerem.

Às ações da Mota-Engil seguiam-se as dos CTT e Galp, que se desvalorizavam 1,84% para 3,20 euros e 0,79% para 12,48 euros.

As ações da Sonae, Greenvolt e NOS eram outras que mais caíam de cotação, já que se estavam a desvalorizar 0,62% para 0,97 euros, 0,52% para 7,59 euros e 0,46% para 3,87 euros.

As outras quatro ações que desciam de cotação registavam decréscimos entre 0,20% e 0,29%.

Em sentido contrário, as ações do BCP, Jerónimo Martins e EDP Renováveis eram as que mais avançavam, designadamente 1,66% para 0,18 euros, 0,74% para 21,68 euros e 0,44% para 20,37 euros.

As outras duas ações que subiam eram as da Altri e da Semapa.

As principais bolsas europeias estavam hoje de manhã em baixa, pendentes da comparência do presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, numa conferência de banqueiros centrais na Suécia.

As bolsas europeias estavam hoje em baixa, depois de Wall Street ter terminado com tendência mista na segunda-feira na sequência de declarações de alguns membros da Fed que sublinharam que as taxas de juro podem subir para níveis acima de 5% e permanecer altas durante um longo período.

Os membros da Fed que fizeram estas declarações foram a presidente da Fed de São Francisco, Mary Daly, e o presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Hoje, o mercado vai estar pendente da comparência de Powell em Estocolmo, no Simpósio Internacional Sveriges Riksbank sobre a Independência dos Bancos Centrais, no qual também participará entre outros, o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

Na segunda-feira, a Bolsa de Wall Street terminou mista, com o Dow Jones a recuar 0,34% para 33.517,65 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,63% para 10.635,65 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0741 dólares, contra 1,0750 dólares na segunda-feira, um máximo desde junho, e contra 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em março de 2023 abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 79,16 dólares, contra 79,65 dólares na segunda-feira.