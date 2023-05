Bolsa de Lisboa em baixa com Mota-Engil e Sonae a caírem mais de 5%

Sede da Mota-Engil no Porto © DR

A bolsa de Lisboa estava, nesta sexta-feira, em baixa, com 13 ações das 16 do PSI a cair, lideradas pelas ações da Mota-Engil e da Sonae, que desciam 6,67% para 2,03 euros e 5,39% para 0,96 euros.

Cerca das 09:25 em Lisboa, o PSI baixava 0,67% para 6.030,72 pontos, com a cotação de 13 papéis' a cair, três a subir e um a manter-se (Ibersol em 7,00 euros).

Às ações da Mota-Engile da Sonae seguiam-se as da Altri e da REN, que se desvalorizavam 3,76% para 4,92 euros e 3,26% para 2,53 euros.

A descer mais de 1% estavam as ações da Navigator e da Corticeira Amorim, que recuavam respetivamente 1,64% para 3,36 euros e 1,18% para 10,08 euros.

As ações da EDP Renováveis, BCP e CTT desciam 0,58% para 19,65 euros, 0,56% para 0,21 euros e 0,54% para 3,68 euros.

As outras três ações que desciam de cotação (Galp, Semapa e NOS) recuavam entre 0,24% e 0,50%.

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins, EDP e Greenvolt subiam 0,26% para 22,96 euros, 0,17% para 4,81 euros e 0,16% para 6,37 euros.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, apesar do mercado de Wall Street ter terminado misto na quinta-feira devido ao ressurgimento dos receios em relação aos bancos regionais dos EUA.

Alguns bancos regionais norte-americanos, que tinham sofrido nas últimas semanas nos mercados, registaram novas quedas, como foi o caso do PacWest, que caiu mais de 22% depois de ter revelado que tinha sofrido novas saídas de depósitos durante a semana passada.

Nos EUA, a reunião prevista para hoje para procurar um acordo para aumentar o limite da dívida norte-americana foi adiada para a próxima semana.

Entretanto, na abertura da sessão, foi anunciado que a taxa de inflação homóloga em Espanha subiu oito décimas de ponto percentual para 4,1% em abril, enquanto a subida dos preços dos produtos alimentares se moderou para 12,9%, depois de dois meses de subidas recorde acima dos 16%.

Foi também noticiado que o Produto Interno Bruto do Reino Unido cresceu 0,1% no primeiro trimestre do ano, como previsto pelos analistas e depois de o Banco de Inglaterra ter subido - pela 12.ª vez consecutiva - a taxa de juro diretora em 0,25 pontos para 4,5% na quinta-feira.

Na quinta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a descer 0,66% para 33.309,51 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,18% para 12.328,51 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0931 dólares, contra 1,0925 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu a cair no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 74,72 dólares, contra 74,98 dólares na quinta-feira e 72,33 em 03 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.