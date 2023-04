Bolsa de Lisboa em baixa com NOS a cair quase 9%

© Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Abril, 2023 • 09:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta manhã a negociar em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações da NOS a caírem 8,96% para 4,02 euros.

Cerca das 09h00 em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, baixava 0,20% para 6.185,96 pontos, com a cotação de oito 'papéis' a cair, seis a subir e duas a manter-se (Alti em 4,82 euros e Semapa em 20,07).

Às ações da NOS seguiam-se as da Ibersol, Greenvolt e Galp, que se desvalorizavam 2,42% para 6,44 euros, 0,63% para 6,32 euros e 0,59% para 10,87 euros, respetivamente.

As ações do BCP e EDP Renováveis desciam 0,39% para 0,23 euros e 0,15% para 20,07 euros, bem como as dos CTT e da Navigator, que baixavam 0,14% para 3,69 euros e 0,06% para 3,38 euros.

Em sentido contrário, as ações da Mota-Engil, EDP e Corticeira Amorim subiam 1,98% para 1,96 euros, 0,72% para 5,03 euros e 0,40% para 10,16 euros.

As outras três ações que avançavam (REN, Jerónimo Martins e Sonae) subiam entre 0,29% e 0,37%.

As principais bolsas europeias negociavam em hoje em baixa, pendentes da divulgação do valor da inflação de março da zona euro e do Livro Bege da Reserva Federal dos EUA (Fed).

Do outro lado do Atlântico, Wall Street terminou com pouco movimento depois da divulgação de resultados empresariais com tendências diferentes e de alguns membros da Fed expressarem o seu apoio a outro aumento das taxas de juro.

Hoje cedo, vários membros do Banco Central Europeu (BCE) falarão também, num dia em que o foco será a divulgação do IPC (inflação) da zona euro.

Nos EUA, a apresentação dos resultados continuará hoje, com os da Tesla e Morgan Stanley, entre outros, e será publicado o Livro Bege da Fed, que, segundo os especialistas da Renta4 citados pela Efe, "poderá lançar mais alguma 'luz' sobre o estado atual da economia dos EUA e, portanto, sobre as expectativas das taxas de juro".

Na terça-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em baixa ligeira, com o Dow Jones a cair 0,03% para 33.976,63 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,04% para 12.153,41 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0966 dólares, contra 1,0970 dólares na terça-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu a descer no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 84,32 dólares, contra 84,77 na terça-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.