Bolsa de Lisboa em baixa com Novabase e NOS a liderarem perdas

Cerca das 09:10 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, descia 0,17% para 4.422,82 pontos, com 15 ‘papéis’ a desvalorizarem-se, dois a subirem e um inalterado (REN).

Aos ‘papéis’ da Novabase e da NOS seguiam-se os da Corticeira Amorim, Galp Energia, que registavam perdas de 0,98% para 10,08 euros e 0,96% para 10,32 euros.

As ações da Mota-Engil e da Jerónimo Martins também recuavam, designadamente 0,84% para 1,18 euros e 0,78% para 15,20 euros.

Os ‘papéis da EDP Renováveis e da EDP eram outros dos que desciam, estando a cair 0,74% para 13,34 euros e 0,45% para 4,47 euros.

Na segunda-feira, António Mexia, presidente da EDP, e João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, foram suspensos de funções na empresa como medida de coação decidida pelo juiz Carlos Alexandre no caso EDP.

Posteriormente, a EDP anunciou que o administrador financeiro da empresa, Miguel Stilwell de Andrade, passou a presidente interino, substituindo António Mexia, enquanto a EDP Renováveis nomeou Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira como novo membro da Comissão Executiva e administrador-delegado, na sequência da suspensão de João Manso Neto.

Em sentido contrário, as ações da Ibersol e da Pharol eram as únicas que se valorizavam, estando a subir 0,35% para 5,80 euros e 0,20% para 0,10 euros.

Na Europa, as principais bolsas abriram hoje em baixa, preocupadas com o número crescente de novos casos de contágios de covid-19 nos Estados Unidos, que pode pôr em causa a recuperação económica.

Além do aumento de novos casos de contágio de covid-19, os investidores estão preocupados com as tensões comerciais, já que Washington tenciona anunciar pormenores adicionais sobre a imposição de taxas aduaneiras a França devido à taxa digital imposta por Paris a tecnológicas norte-americanas.

A bolsa de Wall Street fechou mista na quinta-feira, com o Dow Jones a descer 1,39% para 25.706,09 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

Em sentido inverso, também na quinta-feira, o Nasdaq fechou a avançar 0,53% para 10.547,75 pontos, novo máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1262 dólares, contra 1,1291 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu com tendência negativa, a cotar-se a 41,15 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 42,35 dólares na quinta-feira.