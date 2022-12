Bolsa de Lisboa em baixa com Semapa a cair mais de 2,1%

Ações da Semapa a cair 2,15% para 12,72 euros © DR

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira a negociar em baixa, a manter a tendência da abertura, com a Semapa a cair 2,15% para 12,72 euros.

Cerca das 9.25 horas em Lisboa, o PSI descia 0,29% para 5.770,54 pontos, com 12 'papéis' a descerem e três a subirem de cotação.

Às ações da Semapa seguiam-se as da EDP Renováveis e CTT, que recuavam 1,88% para 21,88 euros e 0,93% para 3,18 euros.

As ações da Navigator, Greenvolt e EDP baixavam 0,56% para 3,52 euros, 0,37% para 8,10 euros e 0,36% para 4,71 euros.

As outras seis ações que desciam de cotação registavam decréscimos entre 0,17% e 0,34%.

Em sentido contrário, as ações da Galp, NOS e Jerónimo Martins avançavam 1,10% para 11,90 euros, 0,95% para 3,82 euros e 0,36% para 4,71 euros.

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, depois da Reserva Federal dos EUA (Fed) ter antecipado que as taxas de juro poderiam permanecer mais altas durante mais tempo e enquanto esperam as decisões do Banco Central Europeu (BCE).

As bolsas europeias seguiam assim a tendência de Wall Street na quarta-feira, que terminou em baixa, depois de a Fed ter subido a taxa de referência em 0,5 pontos percentuais e anunciado mais aumentos no futuro.

Responsáveis da Fed sublinharam que esperam que as taxas de juro aumentem para cerca de 5,1% no final de 2023, contra estimativas anteriores que apontavam para um nível das taxas próximo de 4,6%.

Mesmo assim, a Fed assegurou que terá em conta os efeitos que esta política restritiva está a provocar na atividade económica na inflação para decidir o ritmo que terão as futuras subidas das taxas de juro.

O presidente da Fed, Jerome Powell, afastou uma recessão, apesar de ter reduzido para meio ponto percentual a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2023.

Os analistas tinham antecipado esta moderação da subida das taxas de juro da Fed, depois do anúncio na terça-feira da desaceleração da taxa de inflação homóloga dos EUA para 7,1% em novembro, menos seis décimas do que em outubro, indicador que pode ter influenciado a decisão de política monetária da Fed.

Depois da Fed, hoje é a vez do BCE e do Banco de Inglaterra (Bank of England, BoE).

No caso do BCE, o mercado espera uma subida de 0,50 pontos percentuais, além de uma atualização das previsões de crescimento económico e da inflação na zona euro.

O mercado também espera que o BCE anuncie uma redução do programa de compra de dívida.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0637 dólares, contra 1,0652 dólares na quarta-feira, um máximo desde junho, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2023 abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 82,06 dólares, contra 82,70 dólares na quarta-feira e o mínimo deste ano, de 76,10 dólares, registado em 13 de dezembro.