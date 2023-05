Bolsa de Lisboa em baixa com Semapa a cair quase 6%. © André Luís Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Maio, 2023 • 10:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta terça-feira em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações da Semapa a recuarem 5,98% para 13,20 euros.

Cerca das 9h10 em Lisboa, depois de ter aberto em baixa, o PSI estava a cair 0,34% para 5 851,12 pontos, com a cotação de oito 'papéis' a descer, sete a subir e uma a manter-se (Sonae em 0,92 euros).

Na segunda-feira, as filhas de Pedro Queiroz Pereira notificaram a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição de uma participação maioritária das sociedades Vértice e Sodim, e consequentemente na Semapa e na The Navigator Company.

Às ações da Semapa seguiam-se as da EDP Renováveis e Altri, que se desvalorizavam 1,44% para 18,82 euros e 0,86% para 4,14 euros.

Outras ações que se desvalorizavam eram as da Galp, CTT e BCP, que desciam 0,48% para 10,40 euros, 0,45% para 3,31 euros e 0,43% para 0,21 euros.

As ações da Mota-Engil e da Corticeira Amorim baixavam 0,41% para 1,97 euros e 0,40% para 10,06 euros.

Em sentido contrário, as ações da Ibersol, Navigator e REN subiam 0,86% para 7,0 euros, 0,44% para 3,18 euros e 0,20% para 2,51 euros.

Na segunda-feira, a Ibersol anunciou que vai pagar um dividendo líquido, aprovado em assembleia-geral, de 0,70 euros por ação a partir do dia 20 de junho, num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As outras quatro ações (Jerónimo Martins, NOS, Greenvolt e EDP) avançavam entre 0,18% e 0,15%.

As principais bolsas europeias negociavam esta terça-feira mistas, pendentes dos Estados Unidos, onde democratas e republicanos analisarão o projeto de lei sobre o novo limite máximo da dívida dos EUA, cuja votação na Câmara dos Representantes está prevista para quarta-feira.

Os investidores também estão à espera de indicadores macroeconómicos, como a confiança dos consumidores na zona euro, bem como o índice de confiança dos consumidores nos EUA da consultora The Conference Board.

Os mercados contam de novo com as referências de Londres e Wall Street, que estiveram fechadas na segunda-feira devido a feriados nacionais no Reino Unido (Spring Bank Holiday) e nos Estados Unidos (Memorial Day).

Na segunda-feira, a bolsa de Wall Street esteve fechada, depois de ter terminado em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 1% para 33 093,34 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,19% para 12.975,69 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a descer no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0686 dólares, contra 1,0713 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,57 dólares, contra 77,07 dólares na segunda-feira e 72,33 em 03 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.