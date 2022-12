Bolsa de Lisboa em baixa, com Semapa a cair quase 8%

© Direitos Reservados

A bolsa de Lisboa estava em baixa, a manter a tendência da abertura, com as ações da Semapa a liderar as perdas, já que desciam 7,81% para 13,70 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI baixava 0,47% para 5.899,37 pontos, com 12 'papéis' a baixarem e três a subirem de cotação.

Na quarta-feira, a Semapa anunciou num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que os acionistas da empresa aprovaram, em assembleia-geral, a distribuição de reservas no montante de quase 100 milhões de euros.

"Informamos que na assembleia-geral extraordinária da sociedade, que teve lugar hoje, às 15:00, foi aprovada a proposta de distribuição de reservas no montante líquido por ação de 1,252 euros, a que corresponde o montante total líquido de 99.996.445 euros, a distribuir pelos acionistas na proporção das suas participações, com exclusão das ações próprias em carteira", lê-se no comunicado remetido à CMVM.

O valor em causa será pago a partir de 13 de dezembro e, desde o dia 09 do mesmo mês, as ações serão transacionadas em bolsa "sem conferirem direito ao pagamento de reservas".

Às ações da Semapa seguiam-se as da Altri, EDP Renováveis e Sonae, que desciam 1,96% para 5,52 euros, 1,24% para 22,33 euros e 1,09% para 0,96 euros, respetivamente.

As ações da NOS e da REN desvalorizavam-se 0,83% para 3,83 euros e 0,77% para 2,57 euros.

As outras seis ações que desciam de cotação registavam decréscimos entre 0,22% e 0,65%.

Em sentido contrário, as ações da Galp, Greenvolt e CTT eram as únicas que subiam de cotação, designadamente 1,49% para 11,94 euros, 0,74% para 8,21 euros e 0,46% para 3,26 euros.

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, com os investidores focados no relatório sobre o mercado laboral dos EUA, uma variável que a Reserva Federal dos EUA (Fed) tem em conta quando faz o ajustamento monetário.

As bolsas europeias estavam hoje a ser contagiadas pela tendência registada na quinta-feira em Wall Street, onde os investidores travaram a euforia da véspera, quando o mercado subiu fortemente, depois do presidente da Fed, Jerome Powell, antecipar que as subidas das taxas de juro vão começar a abrandar "tão cedo como em dezembro".

Na quinta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou mista, com o Dow Jones a descer 0,56% para 34.395,01 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,13% para 11.482,45 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0531 dólares, contra 1,0508 dólares na quinta-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2023 abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 86,57 dólares, contra 86,88 dólares na quinta-feira.