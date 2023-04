Bolsa de Lisboa em baixa ligeira com Ibersol a cair 0,91% e REN a subir 1,30%

© Daniel ROLAND/AFP

A bolsa de Lisboa estava esta manhã em baixa ligeira, a manter a tendência da abertura, com as ações da Ibersol a recuarem 0,91% para 6,54 euros e as da REN a subirem 1,30% para 2,73 euros.

Cerca das 09h05 em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, baixava 0,03% para 6.198,21 pontos, com a cotação de nove 'papéis' a descer, quatro a subir e de três a manter-se (Corticeira Amorim em 10,16 euros, Navigator em 3,34 euros e Semapa em 3,80 euros.

Às ações da Ibersol seguiam-se as da Galp, CTT e Sonae, que se valorizavam 0,82% para 10,84 euros, 0,68% para 3,66 euros e 0,29% para 1,03 euros, respetivamente.

As ações Jerónimo Martins e Altri desciam 0,18% para 22,02 euros e 0,13% para 4,73 euros.

As outras três ações que se estavam desvalorizar-se (Mota-Engil, NOS e BCP) recuavam entre 0,09% e 0,11%.

Em sentido contrário, além das ações da REN, as da EDP Renováveis, EDP e Greenvolt eram as que subiam, estando a avançar respetivamente 0,64% para 20,41 euros, 0,43% para 5,19 euros e 0,40% para 6,30 euros.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, à espera do inquérito de confiança na Alemanha do instituto alemão Ifo.

Na sessão de hoje, os investidores estarão atentos ao inquérito de confiança alemã, bem como ao índice de produção da Dallas Fed nos EUA.

A semana que começa hoje continuará a ser marcada pela apresentação de resultados, mas a nível macroeconómico, o foco será o da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, ou a primeira estimativa da inflação na Alemanha em abril.

Com o euro a 1,097 dólares, os principais mercados europeus abriram no vermelho, num dia em que o banco suíço Credit Suisse, adquirido pelo rival UBS para ser salvo da falência, anunciou um lucro de 12.600 milhões de euros no primeiro trimestre, contra o prejuízo de 7.400 milhões de euros de 2022.

Na sexta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta ligeira, com o Dow Jones a subir 0,07% para 33.808,16 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,11% para 12.072,46 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0976 dólares, contra 1,0986 dólares na sexta-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu a descer no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 80,56 dólares, contra 81,66 na sexta-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.