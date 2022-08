Bolsa de Lisboa em clima negativo depois de ameaças da Fed

Edifício da Bolsa de Lisboa © André Luís Alves / Global Imag

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta sexta-feira em baixa, com o índice PSI a descer 0,65% para 6 203,84 pontos, tendo as principais praças europeias registado quedas mais fortes, depois do presidente da Fed, Jerome Powell, ter ameaçado continuar com a política de subida das taxas de juro.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 11 desceram, três ficaram inalteradas e só uma subiu, a Galp, que avançou 0,22% para 11,15 euros.

As descidas foram lideradas pela EDP Renováveis, que caiu 2,08% para 25,86 pontos, enquanto o BCP perdeu 1,46% para 0,14 euros.

Entre as cotadas que ficaram igualmente em terreno negativo, a Greenvolt recuou 0,98% para 10,12 euros, a NOS baixou 0,96% para 3,71 euros, a EDP desceu 0,66% para 5,13 euros e a Sonae SGPS cedeu 0,48% para 1,03 euros.

A Jerónimo Martins (22,78 euros), a Mota-Engil (1,20 euros) e a REN (2,75 euros) terminaram a sessão inalteradas.

As principais bolsas europeias registaram quedas acentuadas, depois das declarações do presidente do banco central norte-americano (Fed), Jerome Powell, a defender a continuação de uma política monetária restritiva para travar a inflação. Milão desceu 2,49%, Frankfurt 2,26%, Paris 1,68%, Madrid 1,51% e Londres 0,70%.