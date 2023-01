Bolsa de Lisboa em dia negro. Só a REN fechou em terreno positivo

Rodrigo Costa, CEO da REN © Direitos Reservados

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta quinta-feira em baixa, seguindo as principais praças europeias, com o índice PSI a descer 1,77% para 5 862,32 pontos e apenas uma cotada no verde.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 14 desceram e o BCP liderou as descidas (-4,03% para 0,18 euros). A REN foi a única em terreno positivo, ao avançar 0,20% para 2,54 euros.

As cotadas com as maiores descidas foram a EDP Renováveis (-3,91% para 20,41 euros), a Jerónimo Martins (-2,75% para 19,84 euros) e a Mota-Engil (-2,17% para 1,35 euros).

A Sonae baixou 1,69% para 0,96 euros, os CTT caíram 1,59% para 3,40 euros e a Galp baixou 1,18% para 12,56 euros.

Com descidas inferiores a 0,50% ficaram a EDP (4,73 euros), a NOS (3,97 euros), a Semapa (12,20 euros) e a Greenvolt (7,87 euros).

No resto da Europa, Paris caiu 1,86%, Milão 1,75%, Frankfurt 1,72%, Madrid 1,57% e Londres 1,07%, com os mercados pressionados por receios de uma recessão económica.