Bolsa de Lisboa em terreno positivo com Galp a liderar subidas

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta terça-feira em alta, com o índice PSI a avançar 1,40% para 5 846,61 pontos, em linha com o resto da Europa, tendo a Galp registado uma subida de 4,37%.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 13 ficaram em alta e duas em baixa. A Galp, que liderou as subidas, ficou em 11,34 euros.

Nas maiores subidas do PSI ficaram ainda a Jerónimo Martins (2,52% para 21,12 euros), a Navigator (2,33% para 3,78 euros), a EDP (1,79% para 4,48 euros) e o BCP (1,26% para 0,15 euros).

A Semapa subiu 1,14% para 14,20 euros, a Sonae SGPS avançou 1,10% para 0,97 euros e a Corticeira Amorim ganhou 0,91% para 8,83 euros.

A Greenvolt terminou a sessão com uma subida de 0,73% para 8,23 euros e anunciou, após o fecho do mercado, que registou nos primeiros nove meses do ano lucros de 16,8 milhões de euros, mais do triplo do registado em igual período do ano passado.

A empresa revelou ainda que as receitas ascenderam a 195,2 milhões euros nos primeiros nove meses do ano (aumento de 134%).

Nas descidas, a REN caiu 0,77% para 2,59 euros e a EDP Renováveis baixou 0,58% para 22,21 euros.

No resto da Europa, Madrid subiu 1,67%, Londres 1,03%, Milão 0,96%, Paris 0,35% e Frankfurt 0,29%.