Bolsa de Lisboa encerra a cair 0,66% em linha com resto da Europa

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Junho, 2023 • 17:17

A bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira a cair, com o índice PSI a recuar 0,66% para 6.001,51 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 13 caíram, duas ficaram inalteradas e apenas a Galp Energia registou ganhos, de 1,77%, para 10,90 euros.

A liderar as descidas ficou a Greenvolt, que recuou 4,35% para 6,37 euros.

Já depois do fecho da bolsa, a Greenvolt anunciou que registou, no primeiro trimestre deste ano, resultados líquidos atribuíveis de 300 mil euros, uma queda de 74% em relação a igual período de 2022.

Também a NOS fechou a cair 2,05% para 3,34 euros, tal como a Corticeira Amorim, que desceu 1,91% para 9,78 euros, enquanto a Navigator recuou 1,87% para 3,14 euros e a Altri 1,82% para 4,20 euros.

Em queda ficaram também a EDP (-1,74% para 4,58 euros), a Semapa (-1,34% para 13,28 euros), a EDP Renováveis (-1,03% para 19,20 euros), a Ibersol (-0,60% para 6,62 euros), a Sonae (-0,49% para 0,91 euros), a Jerónimo Martins (-0,48% para 25,14 euros), os CTT (-0,29% para 3,40 euros) e o BCP (-0,27% para 0,22 euros).

A Mota-Engil e a REN ficaram inalteradas, em 2,05 euros e 2,52 euros, respetivamente.

No resto da Europa, Frankfurt desceu 0,55%, Paris recuou 0,46%, Londres 0,13% e Madrid 0,04%.