Bolsa de Lisboa encerra a ganhar 1,35% e em linha com as principais praças europeias

O PSI, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou esta segunda-feira a primeira sessão da semana a ganhar 1,35% para 6158,70 pontos, acompanhando a tendência das principais praças europeias, com a Greenvolt a liderar os ganhos.

Dos 15 títulos cotados no índice principal, 12 encerraram em terreno positivo, com as ações da Greenvolt a subirem 3,97% para 9,43 euros, e três em terreno negativo.

Também a ganhar mais de 3% esteve a Altri, que viu os seus títulos a valorizarem-se 3,21% para 5,46 euros.

Na área da energia, tanto a EDP Renováveis como a EDP avançaram mais de 2%, com a primeira a ganhar 2,50% para 25,87 euros. As ações da EDP subiram 2,28% para 5,06 euros.

Cinco títulos subiram mais de 1% na sessão de hoje: Semapa, Galp Energia, BCP, REN e Navigator.

A Semapa subiu 1,68% (para 14,50 euros), seguida da Galp, cujos títulos se valorizaram 1,49% (10,25 euros), do BCP, que progrediu 1,41% (0,15 euros), da REN (1,28% para 2,77 euros) e da Navigator (1,26% para 4,02 euros).

Também a construtora Mota-Engil (+0,66% para 1,22 euros) e os grupos Jerónimo Martins (+0,54% para 22,38 euros) e Sonae (+0,19% para 1,04 euros) encerraram em terreno positivo.

A operadora NOS, os CTT e a Corticeira Amorim encerram em terreno negativo, com esta última a liderar as quedas.

No caso da NOS, as ações deslizaram ligeiros 0,05% para 3,74 euros, enquanto os CTT recuaram 0,73% para 3,40 euros.

A Corticeira Amorim, que na semana passada divulgou uma subida dos lucros em 20,6% nos primeiros seis meses do ano, face a igual período de 2021, para 48 milhões de euros, recuou 0,75% para 10,56 euros.

A praça portuguesa acompanhou a tendência das principais bolsas europeias, cujos ganhos oscilaram entre os 1,28% de Espanha (Ibex) e os 0,57% de Londres (FTSE 100).

A libra esterlina desvalorizava 0,04% face ao euro, para 1,1851 euros, mas avançava 0,31% perante o dólar, para 1,2096 dólares, no fecho da bolsa.

Meia hora depois do fecho das principais praças europeias, os mercados acionistas norte-americanos seguiam em terreno positivo, com o índice industrial Dow Jones a ganhar 0,11% e o tecnológico Nasdaq a subir ligeiros 0,04%, com os mercados atentos esta semana à inflação nos Estados Unidos.

O barril de Brent seguia a ganhar 1,3% e superava os 96 dólares.