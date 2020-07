Bolsa de Lisboa encerra em alta com NOS a subir 9,55%

A bolsa de Lisboa fechou hoje em contraciclo com as principais praças europeias ao registar uma subida no índice PSI20 de 0,64% para 4.538,69 pontos, com a NOS a liderar os ganhos.

Das 18 cotadas que integram atualmente o PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma ficou inalterada.

A NOS subiu 9,55% para 3,97 euros, depois de divulgar na quarta-feira ao final da tarde que o seu lucro caiu 61% no primeiro semestre deste ano, em comparação com igual período de 2019, resultado que a operadora de telecomunicações explicou com os “efeitos da pandemia covid-19”.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS referiu que o resultado líquido foi de 35 milhões de euros no semestre, face aos 90,2 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2019, o que representa uma queda de 61,2%.

No resto da Europa, Milão perdeu 0,70%, Madrid e Paris desceram 0,07% e Frankfurt cedeu 0,01%, mas Londres terminou com uma ligeira variação positiva de 0,07%.