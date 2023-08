Bolsa de Lisboa encerra em baixa alinhada com o resto da Europa

© André Luís Alves / Global Imag

A bolsa de Lisboa encerrou hoje a sessão em queda, com o índice PSI a perder 1,67% para 5.978,99 pontos, em linha com as descidas registadas no resto da Europa.

Das 16 cotadas que integram o PSI, só uma ficou em terreno positivo, a Ibersol (1,49% para 6,82 euros).

Quinze cotadas ficaram no 'vermelho', com a NOS a descer 3,76% para 3,32 euros e o BCP a recuar 3,15% para 0,24 euros.

A Corticeira Amorim desceu 2,92% para 9,98 euros e divulgou, após o fecho do mercado, que registou 51,4 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 8% em comparação com igual período do ano passado.

A Greenvolt caiu 2,33% para 6,09 euros, a EDP 2,26% para 4,07 euros e a EDP Renováveis 1,95% para 16,81 euros.

No mesmo sentido, a Mota-Engil recuou 1,84% para 2,40 euros e a Galp desceu 1,25% para 11,82 euros.

A desvalorização mais ligeira foi a da Jerónimo Martins, que cedeu 0,16% para 24,40 euros.

Esta foi a quinta sessão consecutiva do PSI em terreno negativo, num dia em que os principais índices bolsistas europeus também registaram perdas, depois de a agência de notação financeira Fitch ter descido o 'rating' dos Estados Unidos, passando-o de AAA, a classificação máxima, para um nível abaixo, AA+.

Madrid caiu 1,83%, Londres e Frankfurt desceram 1,36%, Milão perdeu 1,30% e Paris 1,26%.