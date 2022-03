Bolsa de Lisboa encerra esta quinta-feira em baixa com PSI20 a cair 1,29%

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

A bolsa de Lisboa fechou hoje em baixa, com o índice PSI20 a perder 1,29% para 5.524,75 pontos, em linha com o rumo negativo das principais bolsas europeias.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, sete subiram e 12 desceram, com o BCP a liderar as descidas e a cair 5,53% para 0,14 euros.

As principais praças europeias também encerraram no 'vermelho', no dia em que o BCE indicou que vai acelerar a retirada do seu apoio monetário para travar a subida da inflação. Milão registou uma desvalorização de 4,20%, Frankfurt perdeu 2,93%, Paris 2,83%, Londres 1,27% e Madrid 1,15%.