Bolsa de Lisboa encerra estável com EDP a liderar subidas

A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira estável, com o índice PSI20 em 5.692,63 pontos, num dia em que as principais praças europeias registaram ligeiras subidas.

Das 19 cotadas que integram atualmente o PSI20, 11 ficaram em baixa e oito em alta, com a Ramada Investimentos (-5,87% para 6,74 euros) a liderar as descidas no seu último dia no índice de referência da bolsa de Lisboa, que a partir de segunda-feira passa a ser apenas PSI, com 15 cotadas.

O lucro do grupo Ramada mais do que duplicou no ano passado para 15 milhões de euros, face aos 6,9 milhões de euros que tinha registado em 2020, segundo comunicado ao mercado divulgado na quinta-feira.

Das outras três cotadas que deixam o índice, a Pharol também terminou no 'vermelho' a descer 1,28% para 0,08 euros, enquanto a Novabase e a Ibersol registaram subidas de 0,84% para 4,80 euros e de 1,09% para 5,58 euros, respetivamente.

Nas subidas, a EDP Renováveis liderou com uma subida de 3,15% para 22,94 euros e a EDP somou 1,12% para 4,35 euros.

Em terreno positivo terminaram ainda a Jerónimo Martins (0,69% para 19,82 euros), a Galp (0,51% para 10,83 euros), a Semapa (0,35% para 11,42 euros) e a REN (0,19% para 2,68 euros).

Nas maiores descidas do PSI20, a Altri caiu 4,69% para 5,68 euros, os CTT perderam 3,21% para 4,53 euros, a Sonae SGPS cedeu 2,71% para um euro e a NOS baixou 1,98% para 3,67 euros.

Os lucros atribuíveis à Altri quintuplicaram em 2021, atingindo 123,7 milhões de euros, face aos 24,7 milhões de euros obtidos em 2020, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na quinta-feira.

O BCP registou a desvalorização mais baixa (-0,07% para 0,15 euros).

No resto da Europa, Milão subiu 0,41%, Londres 0,28%, Frankfurt 0,17%, Paris 0,12% e Madrid 0,07%.