Bolsa de Lisboa encerra positiva com PSI a avançar 0,05%

A EDP Renováveis, presidida por Miguel Stilwell de Andrade, liderou os ganhos, ao subir 2,53% para 20,26 euros.

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Maio, 2023

A bolsa de Lisboa acompanhou esta sexta-feira os ganhos das principais praças europeias com uma ligeira valorização no índice PSI de 0,05% para 6 074,44 pontos e a EDP Renováveis a liderar as subidas.

Das 16 cotadas que integram o índice bolsista PSI, sete ficaram em alta, oito em baixa e uma permaneceu inalterada (o BCP, em 0,22 euros).

A EDP Renováveis subiu 2,53% para 20,26 euros e a Mota-Engil ficou no topo das descidas e perdeu 5,29% para 2,06 euros.

Nas maiores descidas ficaram ainda a Altri (-4,70% para 4,87 euros), a Sonae (-3,66% para 0,98 euros), a REN (-2,68% para 2,54 euros) e a Corticeira Amorim (-2,45% para 9,95 euros).

Em sentido contrário, a Galp subiu 1,67% para 10,63 euros, a Greenvolt avançou 1,65% para 6,47 euros e a EDP somou 1,54% para 4,87 euros.

Entre as cotadas com ganhos abaixo de 1%, a Jerónimo Martins subiu 0,87% para 23,10 euros.

No resto da Europa, Milão avançou 0,92%, Madrid 0,56%, Frankfurt 0,50%, Paris 0,45% e Londres 0,31%.