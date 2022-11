Bolsa de Lisboa estável em dia negativo para maioria das bolsas europeias

Galp liderou as perdas. Filipe Silva vai assumir a presidência executiva da petrolífera a 1 de janeiro de 2023, substituindo Andy Brown. © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Novembro, 2022

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta segunda-feira estável, com o índice PSI em 5 766,14 pontos, sem qualquer variação percentual, quando as principais praças europeias fecharam quase todas no 'vermelho'.

Das 15 cotadas que integram este índice, 11 subiram e quatro ficaram em baixa. A Galp liderou as descidas ao perder 3,47% para 10,86 euros.

Em terreno negativo ficaram ainda os CTT (-1,23% para 3,21 euros), o BCP (-0,92% para 0,15 euros) e a EDP (-0,65% para 4,40 euros).

Em sentido contrário, a Semapa liderou as subidas e avançou 2,33% para 14,04 euros.

Nas maiores subidas terminaram a REN (2,16% para 2,61 euros), a Mota-Engil (1,79% para 1,25 euros) e a NOS (1,61% para 3,92 euros).

A Navigator registou uma valorização de 1,54% para 3,69 euros, em dia de assembleia-geral extraordinária para votar uma proposta da sua acionista Semapa de distribuição de 150 milhões de euros de reservas da empresa.

A Navigator registou lucros de 270,5 milhões de euros até setembro, mais do dobro do que obteve em igual período do ano passado.

Entre as cotadas do PSI com ganhos ficaram ainda a Greenvolt (1,24% para 8,17 euros), a Jerónimo Martins (0,78% para 20,60 euros) e a EDP Renováveis (0,18% para 22,34 euros).

Nas principais bolsas europeias, Milão caiu 1,29%, Frankfurt 0,36%, Paris 0,15% e Londres 0,12%, mas Madrid escapou a esta tendência e fechou a subir 0,75%.